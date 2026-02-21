La negativa de Sánchez a comprometre's amb l'IRPF obre una crisi de confiança Illa-Junqueras

Si fa unes setmanes la fotografia entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa servia per segellar l'acord pel nou finançament, la trobada entre el president del govern espanyol i el líder d'ERC aquest divendres al matí no va permetre encarrilar els pressupostos de Salvador Illa. Més aviat al contrari. El "no" de Sánchez i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de fer explícit l'acord per l'IRPF ha fet que els republicans es neguin a obrir la negociació per als comptes i ha lesionat la confiança entre Illa i Junqueras. No és que el PSOE s'hi negui, és que, fruit de la pressió d'ERC i el PSC, planteja un "sí" en diferit que els republicans, que fa anys que negocien amb els socialistes, no accepten. Hi ha malestar a Palau pel bloqueig republicà, que manté el que havia dit fins ara: sense garanties que Catalunya podrà recaptar l'impost sobre la renda no es podrà parlar de pressupostos.
Com s'ha arribat fins aquí? El Govern creia que amb el compromís "total" d'Illa amb els acords d'investidura i, concretament, amb la recaptació de l'IRPF n'hi hauria prou per encarrilar la negociació amb ERC. De fet, havia transcendit que era el "gest" que esperaven els republicans. Però el cert és que Illa ha estat sempre compromès amb els acords que el van portar, ara fa un any i mig, a la Generalitat. El president aprofita sempre que pot per insistir que els compromisos es compliran, també pel que fa al finançament, i fins ara ho ha fet, encara que no sempre dins del calendari previst. El problema mai ha estat el Govern, amb qui ERC sempre ha dit que hi ha bona sintonia i un clima de confiança, sinó la negativa del govern espanyol a cedir l'IRPF.
Les darreres setmanes i fins divendres mateix, des del Ministeri apuntaven que no hi havia acord per l'IRPF i tampoc voluntat de cedir la recaptació d'aquest impost. "La nostra posició és la que vam acordar la comissió bilateral", mantenen fons d'Hisenda consultades per Nació. Un acord, el de la bilateral, que pot ser un primer pas, però que dista de l'acord d'investidura. Els governs català i espanyol van pactar l'any passat que la Generalitat podria tenir més presència en la recaptació de l'IRPF en el marc d'una gestió "en xarxa", és a dir, entre les agències espanyola i catalana. Més enllà d'això, ni parlar-ne que Catalunya assumeixi el 100% de l'IRPF, o habilitar la Generalitat per poder-ho fer, com pretenen ERC i el Govern.
Junqueras es va trobar un cop de porta que ni ell ni Illa esperaven. Les paraules del president -no és gens habitual que intervingui en públic al consell tècnic dels divendres- van ser insuficients. A Palau entenen que obviar el compromís explícit d'Illa, no tenir en compte la seva paraula i quedar-se amb el "no" de Sánchez és un menysteniment a la figura del president de la Generalitat i acusen ERC d'haver filtrat reunions i trucades dels darrers dies. Els republicans ho neguen, i argumenten que han estat els socialistes els qui han intentat crear un marc per pressionar-los per negociar els pressupostos, per exemple deixant entreveure que acceptarien un consorci d'inversions a canvi d'oblidar-se de l'IRPF. Durant el divendres es mira de reconduir la situació.
Hores després de la reunió, Montero accepta plantejar a Junqueras un acord en diferit per l'impost de la renda i demana no fer-ho públic fins més endavant. Amb el compromís de no desmentir-ho ni confirmar-ho en públic. "Acabarà passant", assenyalen fonts coneixedores. A ningú se li escapa que els calendaris són importants, que les cessions del govern espanyol a Catalunya són munició per al PP i l'extrema dreta, i que la ministra ha d'afrontar unes eleccions a Andalusia en els pròxims mesos. Alhora, els republicans també són conscients que aquests pressupostos són una -potser l'última- gran palanca negociadora. La proposta de Montero, després del "no" d'hores abans, no satisfà el líder republicà, que reclama garanties públiques que el PSOE, per ara, no vol donar. Aquest dissabte, Junqueras ha verbalitzat la negativa d'obrir negociacions perquè "no hi ha cap garantia" que l'acord per la recaptació de l'IRPF arribi a bon port.
Sense pressupostos; sense alternatives
I ara, què? El Govern ha aconseguit tancar un pacte aquesta setmana amb els Comuns, un primer pas que és insuficient. L'horitzó del primer trimestre queda descartat, i el president haurà de continuar remant per moure el PSOE i trobar les garanties que reclama ERC, o bé preparar el terreny per negociar un primer suplement de crèdit, com l'any passat. Junqueras ja s'ha obert a parlar-ne, però abans s'hauran de refer les relacions. La negativa de Sánchez a explicitar l'acord per l'IRPF ha obert una crisi de confiança entre el Govern i ERC, però res fa pensar que hagi de ser decisiva. Les alternatives són les que són, tant el Govern com ERC volen entendre's i Illa acostuma a dir que s'ha casat per quatre anys i honorarà els acords. Això sí, de moment, els pressupostos hauran d'esperar.