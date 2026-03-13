El Govern esperarà Europa i l'Estat abans de concretar la resposta a la guerra

El paquet de mesures per fer front a la guerra al Pròxim Orient haurà d'esperar fins que l'Estat i Europa plantegin el "marc d'actuació" que té Catalunya. Aquest és el principal missatge del Govern després de la cimera de partits, la primera de la legislatura, per analitzar les conseqüències del conflicte bèl·lic. Salvador Illa ha convocat a les formacions amb representació al Parlament a petició de Junts, que li havia demanat al ple d'aquest dimarts. Hi han assistit, a més del president, el conseller de Presidència Albert Dalmau, la consellera d'Economia Alícia Romero i el conseller d'Exteriors Jaume Duch.
La cimera, a la qual hi han assistit tots els grups menys l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana, ha servit per cloure una setmana política en què les posicions sobre els pressupostos continuen estàtiques. El desenllaç dels comptes està més a prop i la setmana que ve és transcendental, ja que divendres es produeix el debat d'esmenes a la totalitat. Si ERC no retira el seu veto, els pressupostos moriran abans de la votació definitiva i Catalunya s'abocarà a continuar amb els comptes caducats. Però el Govern no ha volgut parlar aquest divendres de pressupostos i ERC ha estat l'únic grup parlamentari que no ha sortit en roda de premsa després de la cimera.
Per altra banda, Dalmau ha deixat clar que el Govern esperarà a conèixer les propostes que fan la Comissió Europea i el govern espanyol abans de concretar el seu paquet de mesures. El conseller de Presidència ha fet un balanç "molt positiu" de la trobada i ha instat als grups parlamentaris a articular una "resposta de país" davant l'escenari d'inestabilitat que s'albira. De la trobada n'ha sortit un grup de treball permanent, a proposta de Junts, que el Govern ha acceptat i que reunirà periòdicament els partits amb els Departaments de Presidència i Economia.
Dalmau, a l'espera d'allò que plantegin Europa i l'Estat, ha defugit avançar cap concreció sobre el paquet de mesures per afrontar les conseqüències de la guerra. El conseller s'ha limitat a agrair les propostes de diferent caire dels grups i ha manifestat la voluntat d'establir aquestes propostes urgents que protegeixin el teixit econòmic i social. En tot cas, Dalmau sí que ha avançat que la major part de les mesures aniran a protegir els sectors més sensibles a la possible crisi, especialment aquells energètics o que depenen indirectament del cost de l'energia.
Junts i el PP proposen rebaixar l'IRPF
La resposta a la crisi ha exemplificat les discrepàncies entre la dreta i l'esquerra parlamentària. Junts, com ja havia avançat el seu secretari general Jordi Turull, ha demanat rebaixar l'IRPF en el tram català i a les rendes baixes i mitjanes per pal·liar els efectes de la guerra. Els líders de l'oposició han portat un paquet de 20 propostes al Govern en què plantegen una sèrie de mesures per la rebaixa impositiva: "Davant un Govern absent, ens posem al costat de la gent", ha dit Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació, en roda de premsa des de Palau. Vergés ha expressat la "sorpresa negativa" que el Govern no hagi portat cap proposta a la cimera més enllà d'acceptar la creació d'un grup de treball permanent. Sobre l'IRPF, Vergés no ha concretat l'afectació concreta, però ha dit tenir la porta oberta a propostes.
El PP també ha posat sobre la taula la rebaixa impositiva per fer front a la crisi. El portaveu parlamentari Juan Fernández ha plantejat també la rebaixa immediata de l'IRPF autonòmic i ha demanat que les rebaixes impositives siguin assumides també pel govern espanyol, afegint la rebaixa del 10% a l'IVA energètic. Per altra banda, Fernández ha lamentat que l'únic resultat de la cimera sigui la creació del grup de treball: "Són una forma elegant de guanyar temps", ha sentenciat. El dirigent popular també ha enviat un missatge implícit a l'extrema dreta per la seva absència: "El més fàcil és quedar-se al marge, però nosaltres hi som amb voluntat de responsabilitat i diàleg".
El PSC descarta la rebaixa d'impostos
Malgrat que Dalmau no ha donat resposta als plantejaments de Junts i el PP, el portaveu parlamentari socialista Ferran Pedret ja hi ha tancat la porta. "No som partidaris d'alterar l'estructura fiscal, sinó de mobilitzar recursos públics", ha apuntat. Pedret ha demanat prudència davant la imprevisibilitat del conflicte i no caure en l'alarmisme que pugui conduir a una situació pitjor. Segons el dirigent socialista, el paquet de mesures ha de tenir "flexibilitat" per adaptar-se a l'avanç del conflicte i ha d'estar coordinat amb el govern espanyol i Europa. Pedret no creu, per altra banda, que calgui modificar els pressupostos arran de l'esclat de la guerra.
Els Comuns proposen un escut social català
Mentre la dreta planteja la rebaixa fiscal, l'esquerra proposa mobilitzar més recursos. Des dels Comuns, Jéssica Albiach ha plantejat un escut social que sigui complementari amb el que vol aprovar el govern espanyol. De fet, ha instat Junts, el PP i Vox a aprovar aquest paquet de l'executiu estatal al Congrés si no vol que la guerra porti "el seu cognom". La proposta de la Moncloa és topar preus i evitar abusos en situacions d'emergència com l'actual. En el marc català, els Comuns han presentat un pla per "protegir" Catalunya amb ajuts a sectors afectats vinculats al manteniment de llocs de feina, un complement de 200 euros per fill a qui rep la renda garantida ciutadana o un fons extraordinari de 50 milions d'euros per als serveis socials dels ajuntaments. "No es pot escatimar en recursos i per això també calen pressupostos", ha dit Albiach.
La CUP planteja el control de preus en energia
Finalment, la CUP ha posat sobre la taula el control de preus del sector energètic, tant dels carburants com de l'electricitat: "Serviria perquè el teixit productiu i les llars no hagin de patir quan encenen la llum o agafen el cotxe". La diputada Laure Vega ha anunciat que ja ha fet arribar propostes sectorials al Govern i ha lamentat que l'executiu no hagi fet el mateix a la cimera. La dirigent cupaire ha titllat d'"absurditat" que la dreta plantegi la rebaixa d'impostos i ha definit la proposta com a "política de la impotència". "Hem de decidir qui paga la crisi i hem de plantar cara als empresaris i a Foment, que volen dirigir la política sense cap vot", ha sentenciat Vega.