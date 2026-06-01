Guia pràctica de les primàries de Junts a Barcelona

El procés intern a Junts per triar el candidat o candidata a l'alcaldia de Barcelona ja ha arrencat oficialment amb la constitució de la comissió municipal territorial (CMT) de la ciutat. Aquest organisme, presidit per Joan Ramon Casals, responsable de política municipal del partit, és el que ha de vetllar un procés que es tancarà el 21 de juny amb les votacions. A continuació, les dates clau i tots els candidats que ja han confirmat la seva voluntat de presentar-se per batre's amb Jaume Collboni el 2027.
Totes les dates del procés
- 1 de juny al vespre: constitució de la CMT i inici del termini de presentació de candidatures
- 4 de juny a les 21: acaba el termini per presentar candidatures
- 5 de juny a les 9: la CMT proclama les precandidatures admeses
- 5 de juny a les 18: publicació de les precandidatures admeses i inici de la recollida d'avals
- 11 de juny a les 18: es tanca la recollida d'avals i es comunica el resultat a la CMT
- 12 de juny a les 9: la CMT decideix el sistema final: proclamació directa, ratificació en assemblea o primàries
- 12 de juny a les 18: la CMT comunica la decisió als candidats
- 13 de juny a les 10: inici de la campanya electoral
- 19 de juny: finalització de la campanya electoral
- 20 de juny a les 10: inici de la votació
- 21 de juny a les 19: es tanquen les votacions
- 21 de juny abans de les 20: publicació de resultats i proclamació provisional del candidat. Inici del termini d'impugnacions
- 22 de juny a les 20: acaba el termini per presentar recursos davant la sindicatura electoral
- 23 de juny a les 19: la sindicatura resol els recursos i es fa la proclamació definitiva
- 23 de juny a les 20: els resultats passen a ser definitius
Tots els candidats a les primàries
Jordi Martí
Cap de files del grup municipal des que va plegar Xavier Trias. La direcció hauria preferit que no es presentés, però ha portat el pols fins al final. Ha descartat ofertes del sector privat i coneix molt bé la federació de Barcelona. Quan Trias va ser alcalde, el va acompanyar com a mà dreta a l'Ajuntament. Ha defensat les primàries des del primer dia.
Pilar Calvo
Diputada a Madrid al costat de Míriam Nogueras, compta amb el suport de part de la direcció. Va fer el salt a la política com a membre de la llista de Junts el 2017, i el 2019 ja va integrar-se -sense sortir- a la candidatura a Barcelona. Va rebre el suport de Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, només publicar-se que faria el salt al procés intern.
Jaume Alonso-Cuevillas
Primer advocat de Puigdemont, va parlar amb ell a Waterloo sobre Barcelona en una reunió a l'octubre. En una entrevista a Nació, assenyala que si el president de Junts li demana, es retirarà. Part de la direcció intenta que sigui així. De moment, això sí, continua endavant. Va ser diputat al Congrés i membre de la mesa del Parlament.
Glòria Freixa
Diputada a la cambra catalana, compta amb suports dins del grup parlamentari, com ara Joan Canadell, i també és ben vista per part de l'entorn de Jordi Turull. Coneguda dins l'agrupació de Sarrià-Sant Gervasi, en l'anterior legislatura va ser una de les més bel·ligerants amb el grup que encapçalava Laura Borràs quan era presidenta de la cambra.