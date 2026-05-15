Poc abans de Sant Jordi, un alt dirigent de Junts sostenia que s'estava "en vies de convèncer" Jordi Martí per tal que no plantés batalla fins al final a l'hora de voler ser el candidat del partit a Barcelona. Davant la voluntat de la cúpula d'evitar unes primàries, i del fet que Josep Rius apareixia com el favorit després de les negatives d'Artur Mas, Quim Forn i Tatxo Benet, són diversos els actors de dins i fora de la política que s'han activat per trobar una sortida a Martí, cap de files del grup municipal de Junts des que va plegar Xavier Trias. Tanmateix, els cants de sirena -induïts- del sector privat no l'han fet desistir: segons diversos mitjans, ja ha comunicat a la direcció que plantarà batalla.
Diverses fonts de la formació consultades per Nació assenyalen que en els últims mesos ha rebut almenys dues ofertes. La primera l'hauria convertit en director corporatiu a Catalunya d'una empresa de seguretat. La segona, més recent, tenia a veure amb el sector de la defensa, un dels que més potencialitats tenen en un context de rearmament i d'inversions estratègiques en aquest àmbit. Cap de les dues ha arribat a bon port, perquè Martí -que ha fet tota la seva trajectòria política al costat de Trias- té intenció d'anar fins al final per ser el candidat a Barcelona. El seu escenari ideal és que hi hagi primàries, tot i que l'organisme intern que les hauria de convocar encara no s'ha posat en marxa.
Es tracta de la comissió municipal territorial (CMT), que -com va avançar aquest dimarts Nació- encara no s'ha constituït, precisament perquè la tria del candidat s'està enquistant. Un cop Tatxo Benet -president de FemCat i fundador de Mediapro, que es va reunir dues vegades personalment amb Puigdemont a Waterloo- va comunicar la seva negativa, tots els ulls es van posar en Rius, cap de gabinet de l'expresident en l'etapa a Palau i un dels membres de la cúpula més restringida que se cita amb ell com a mínim cada dues setmanes presencialment a Bèlgica. Es comptava que Martí quedaria fora de l'equació, però finalment ha decidit aguantar fins al final contra el criteri de la direcció.
I això que, segons diverses fonts consultades, fins i tot Trias li va demanar en privat que no anés al xoc amb la direcció, més inclinada a favor de Rius. El portaveu del partit, que és regidor a Barcelona i també diputat, no s'ha pronunciat en públic sobre la seva candidatura, però fa setmanes que és el favorit. El secretari general, Jordi Turull, es va comprometre a fer una proposta abans de l'estiu, però encara no s'ha concretat. També hi ha dirigents consultats que sostenen que Martí, amb aquest pols, es vol "garantir" un lloc a la llista. És poc probable repetir els 11 regidors de Trias el 2023, de manera que formar part de la candidatura estarà encara més disputat que en les últimes eleccions.
I si hi ha primàries?
La CMT té entre les seves potestats la capacitat de decidir com es tria el candidat, i hi ha marge per qualsevol de les opcions. Es podria optar per una proposta tancada -que la militància hauria de validar en una consulta-, o bé per unes primàries que fins ara la cúpula ha intentat evitar. Martí, que va ser president de la federació de Barcelona en temps de Convergència, compta amb suports dins dels afiliats a la capital catalana. "Puigdemont, si vol que guanyi Rius, s'hauria d'arromangar", sostenen aquests dies veterans del partit. El cert, en tot cas, és que en cap decisió rellevant adoptada per la militància des que existeix Junts s'ha anat en contra del criteri que ha expressat el líder del partit.
La tardança en la concreció a Barcelona ha fet que hagin aparegut més actors al llarg de les últimes setmanes. El més destacat és Jaume Alonso-Cuevillas, exdiputat a Madrid i a Barcelona, que es va reunir la tardor passada amb Puigdemont a Waterloo. En la conversa s'hi va abordar la carpeta de la capital catalana. Pròxim en la legislatura anterior a Laura Borràs -tot i que no sempre van coincidir a nivell estratègic, tot i la bona relació personal-, no compta amb la simpatia de Turull. Després de deixar l'acta de diputat el 2024, just abans que Pere Aragonès convoqués eleccions anticipades, es dedica al seu despatx professional com a advocat. Va ser el primer defensor de Puigdemont el 2017.
En tot cas, queda un any per a les municipals i Junts encara no disposa de candidat. Els grans rivals ja han definit el cartell: Jaume Collboni pel PSC, Elisenda Alamany per ERC, Gerardo Pisarello pels Comuns i Daniel Sirera pel PP. Aliança Catalana encara no ha triat cap de cartell, tot i que s'ha dedicat a rebuscar entre el món del partit de Puigdemont per veure si podia pescar a la competència. I, en certa manera, l'espai postconvergent continua allà on era l'endemà que Trias perdés contra Ada Colau la primavera del 2015: intentant buscar el relleu de l'exalcalde amb una figura que, si no funciona el 2027, encara tingui gasolina per defensar el projecte al cap de quatre anys.