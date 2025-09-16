La negativa de Mas aboca Junts a un esprint pel candidat a Barcelona

"No ens n'adonarem i ja tindrem les pròximes municipals a la cantonada". El diagnòstic el verbalitza un membre de l'equip municipal de Junts, inquiet davant la manca de perspectiva sobre la tria del candidat a Barcelona. En un primer moment, la qüestió havia de quedar resolta abans de l'estiu, com a molt en l'arrencada de curs, però encara no ha cristal·litzat. Un dels motius, segons diverses fonts consultades per Nació, és la negativa que ha traslladat Artur Mas, expresident de la Generalitat, a qui diversos dirigents de Junts havien sondejat per agafar el relleu de Xavier Trias com a cap de cartell a la capital catalana. "A hores d'ara, no ho contempla", relaten fonts del seu entorn.
Qui tampoc preveu presentar-se -i així ho ha traslladat a la cúpula de Junts- és Quim Forn, exconseller d'Interior i mà dreta de Trias quan va ser alcalde, en l'etapa 2011-2015. Forn va ser el número u de la llista a les eleccions del 2019, en ple judici del procés al Tribunal Suprem -estava empresonat a Soto del Real-, però la candidata efectiva va ser Elsa Artadi, en aquell moment de la màxima confiança de Carles Puigdemont. Artadi estava cridada a ser la cap de cartell als comicis del 2023, però un any abans va decidir deixar la política activa. Les enquestes li atorgaven resultats encara pitjors que el 2019, quan Junts només va ser capaç de treure cinc regidors a les urnes.
Trias, en canvi, va ser capaç de revertir tots els pronòstics i, amb una campanya exprés, va aconseguir guanyar les eleccions per davant de Jaume Collboni i d'Ada Colau. Els onze representants obtinguts no van ser suficients, però, per accedir a l'alcaldia: un acord entre el PSC, els Comuns i el PP, vertebrat a última hora, li va barrar el pas. L'exalcalde es va acomiadar del ple l'estiu de l'any passat, i va deixar el grup en mans de Jordi Martí, que mai ha amagat les seves intencions de ser candidat. De fet, sempre ha estat partidari que hi hagi primàries per triar el cap de cartell a Barcelona. L'any 2022 se'n van fer per triar Artadi com a candidata, tot i que no va arribar al final del camí.
Des de l'adeu de Trias, en tot cas, la maquinària de Junts es va activar per trobar-li un relleu a l'alçada que permetés optar a reeditar la victòria. L'opció de Mas, per ara descartada, tenia reminiscències de l'aposta que es va fer en el seu dia per l'exalcalde: retirat de primera fila, allunyat de la vida orgànica -l'expresident ni tan sols milita al partit- i amb un grau de coneixement privilegiat per part de l'electorat. Tanmateix, també es tractava d'un perfil amb alguna aresta: en clau social, perquè -així ho recorden veus de Junts amb ascendència- encara existeix el record de les retallades pressupostàries de la dècada passada; en clau nacional, per l'inici del procés i la tria de Puigdemont.
A la recerca d'un nou Trias
Aquest últim factor podia ser un element de xoc amb les elits barcelonines i el votant tradicional convergent, que en les últimes eleccions va ser seduït sense ambigüitats per part de Trias. Un dels problemes que haurà d'afrontar Junts a les properes eleccions és que el principal rival, Collboni, prepararà els comicis des del poder i amb la Generalitat alineada, tenint en compte que hi mana Salvador Illa. "Trias era un perfil excepcional que ens va portar a una victòria excepcional", remarca un membre del grup municipal consultat. En la recerca d'un nom que també tingués ascendència i un índex de coneixement alt, a la direcció també es va tenir en compte l'opció de Forn.
Entre els noms que formen part de les travesses sempre ha sobresortit el de Josep Rius, vicepresident de Junts i de la màxima confiança de Puigdemont. És regidor a l'Ajuntament i, en l'etapa de Trias com a alcalde, va ser cap de gabinet de Forn. Un altre perfil ben valorat, especialment entre els més pragmàtics del partit -que la setmana passada van perdre el seu principal referent, Jaume Giró- és el de Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior durant la presidència de Pere Aragonès. Porta la carpeta de la immigració -una de les més delicades, tenint en compte que Junts batalla contra Aliança Catalana - i hauria estat una peça destacada en cas que Trias fos al poder.
Al marge de l'actual grup municipal, un altre nom que s'ha incorporat al debat és Josep Maria Argimon, exconseller de Salut i que ha format part de les enquestes internes que ha posat en marca Junts. Quan queden menys de dos anys per a les eleccions, i a l'espera que Puigdemont pugui tornar a Catalunya -la previsió inicial era que ho fes al juliol i abordar en aquell moment la carpeta de Barcelona-, el partit es veu abocat a un esprint per escollir cap de cartell a la capital. I, a diferència del 2023, aquesta vegada defensa una victòria -finalment agredolça- obtinguda amb un candidat irrepetible. I, de moment, el perfil que més s'hi podia assemblar -Mas- no té intenció de fer el pas.