Nou rècord de l'habitatge a Barcelona: ja és el principal problema per a un de cada tres veïns

El 32,8% de la població de Barcelona creu que l'habitatge és el problema més greu de la ciutat, una estadística cada vegada més allunyada de la segona opció de la llista, la inseguretat (25,2%). Això és el que marca el baròmetre municipal en la segona onada de l'any, realitzada el novembre passat. Així, la preocupació per l'habitatge marca un nou rècord a la capital catalana. La tendència, però, confirma el que ja s'havia anat demostrant als darrers baròmetres municipals i el que també ja havia aflorat a la resta del país, amb l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
Igualment, aquestes dues principals preocupacions -"l'accés a l'habitatge" i "la inseguretat"- queden molt lluny de la resta de problemes més esmentats per la ciutadania. La neteja ostenta un 6,8%, les derivades de la immigració el 6% i el turisme un 4,1%. Aquest darrer element, com ja ha recalcat la tinent d'alcaldia Laia Bonet en diverses ocasions, és fluctuant segons l'estació de l'any: a les onades del baròmetre primaveral puja -al maig va marcar un 9,8%- mentre que a finals de la tardor torna a baixar. A banda, cal puntualitzar que després de la congestió del trànsit (2,9%), el següent problema més esmentat torna a anar relacionat amb el turisme: la massificació (2%).
La número dos de Jaume Collboni ha insistit que fa temps que s'estan prenent mesures en relació a les dues grans carpetes que amoïnen la ciutadania. En concret, ha esmentat la regulació de lloguers -que ha frenat les pujades de preus- i ha reivindicat que ara s'ha fet un pas més enllà, amb la cobertura legal del forat dels lloguers de temporada, amb una nova norma al Parlament. En clau securitària, Bonet s'ha referit a què "la caiguda dels fets delictius ja és una tendència, no una anècdota", i ho ha vinculat a l'augment dels agents de policia a la capital catalana.
En el mateix sentit, la representant del govern socialista ha detallat que s'han fet preguntes concretes sobre mesures simbòliques a Barcelona i s'ha obtingut el suport de la ciutadania al punt de vista de l'executiu. Així, assegura que un 87% estan "molt d'acord" o "bastant d'acord" amb la proposta d'endurir les sancions a "comportaments incívics", tal com s'acaba d'aprovar a l'Ajuntament. Igualment, es reivindica que el grau d'aprovació en els nivells "molt" o "bastant" arriben al 70% en el cas del projecte d'unió del tramvia per l'avinguda Diagonal, al 62% amb la creació d'una "estructura estable de cooperació solidària amb ciutats palestines" o al 61% en la proposta de limitar el nombre de creuers que arriben a la ciutat.