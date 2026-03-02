Un any de presó per a un mosso que es va quedar el mòbil i els auriculars d'un home mort al carrer

La secció tercera de l'Audiència de Barcelona ha condemnat un mosso d'esquadra a 13 mesos de presó per quedar-se el mòbil i els auriculars d'un home mort al carrer. Els fets es remunten a la nit del 27 d'octubre del 2021, quan l'agent va anar a un servei al carrer Pedró de Santa Coloma de Gramenet per la mort d'un home. En veure que dins de la motxilla del mort hi havia objectes de valor com un mòbil i uns auriculars, l'acusat s'ho va quedar i no ho va anotar a l'acta de la custòdia.
Segons apunta la sentència, els agents del torn de tarda van entregar una motxilla del mort a l'acusat i el seu company perquè la incorporessin a l'atestat. A part del mòbil i els auriculars, també hi havia documentació, un anell i un rellotge. A l'acta de la custòdia, però, l'agent no va fer constar el mòbil i, més tard, va anotar que hi havia uns auriculars diferents dels que hi havia realment.
Això va ser en resposta al cap de la unitat d'investigació de l'ABP de Santa Coloma, que va requerir als agents un informe policial, ja que va considerar que la cadena de custòdia no estava ben feta. Dies més tard, la família de l'home mort va anar a recollir les seves pertinences i va assegurar que faltaven el mòbil i els auriculars.
La sala considera provat que l'agent, tot i que tenia l'obligació de tornar-los, "se'ls va quedar en el seu propi benefici", "aprofitant" la circumstància que en l'exercici de la seva activitat professional com a mosso d'esquadra va tenir accés a les pertinences del mort, i que els dispositius existien i van desaparèixer, i descartant que la desaparició fos cosa del seu company.
La sala inhabilita l'home per a treballar com a policia durant el temps que duri la condemna -és a dir, un any i un mes-. A més, haurà d'indemnitzar la família de l'home mort amb 850 euros, que corresponen al valor dels objectes que es va apropiar.