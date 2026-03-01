Collboni defensa «una tecnologia humanista i centrada en les persones» en la inauguració del MWC

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat "una tecnologia humanista i centrada en les persones", així com una intel·ligència artificial (IA) transparent i inclusiva. Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs durant el sopar oficial del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.
També han participat en el sopar el Rei Felip VI; el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el director general de l'GSMA, Vivek Badrinath.
Collboni ha dit que la tecnologia està en un moment decisiu i que Europa ha pres una posició clara: "Defensar el seu model tecnològic, obert, democràtic i basat en la regulació". Ha afegit que la tecnologia ha de protegir els drets fonamentals i els principis democràtics, i que Barcelona "es posiciona fermament amb aquesta posició".
Compromís amb la pau
Collboni ha dit que Barcelona és una ciutat "profundament compromesa amb la pau, la defensa dels drets humans i la cooperació internacional". "No volem ni hem de romandre impassibles", ha dit, davant del patiment de ciutats que ha qualificat de germanes de Barcelona a Ucraïna i Palestina. D'altra banda, l'alcalde de Barcelona ha subratllat que la història de la relació entre la ciutat i l'MWC és "d'èxit" i ha destacat el treball conjunt fet en la Mobile World Capital (MWCapital) per convertir el congrés en llegat per a la ciutat.
En aquest sentit, el rei Felip VI ha fet una crida a la "màxima contenció en l'ús de la força" al Pròxim Orient, en la seva intervenció durant el sopar inaugural del MWC al MNAC, el monarca ha advertit del "risc clar d'una escalada regional i unes conseqüències imprevisibles". A més, ha demanat "respecte per les vides de civils i tornar al camí de la diplomàcia per sortir de la lògica actual de confrontació".
Al seu torn, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat "vulneracions del dret internacional" per part dels EUA i Israel a Iran, alhora que ha titllat el règim dels aiatol·làs "d'odiós". El cap de l'executiu espanyol ha demanat a les parts "reprendre el diàleg amb urgència" i ha alertat que el món cada cop és més "insegur i perillós".
Vivek Badrinath celebra 20 anys del congrés a Barcelona
Vivek Badrinath ha celebrat el camí creat amb Barcelona durant els 20 anys que el congrés s'ha celebrat a Fira de Barcelona. El directiu ha citat el poeta Pablo Machado i ha dit que fa 20 anys "no hi havia camí, només una visió de l'objectiu", i que han creat el camí en caminar junts. Ha afirmat que el saló d'enguany intentarà respondre preguntes com ara com acabar el camí en la tecnologia 5G i què ve després; com fer una IA escalable i per a tothom, o com preservar la col·laboració global.