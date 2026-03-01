França, Alemanya i el Regne Unit tanquen files amb els EUA i amenacen l’Iran amb «accions defensives»

Els governs de França, Alemanya i el Regne Unit han publicat aquest diumenge una declaració conjunta en l'adverteixen que estudien la possibilitat d'atacar "en origen" les llançadores de míssils i drons de l'Iran per a defensar els seus interessos i els dels seus aliats a Orient Pròxim.
"Adoptarem mesures per a defensar els nostres interessos i els dels nostres aliats a la regió, potencialment activant les accions defensives necessàries i proporcionades per a destruir en origen la capacitat de l'Iran per a disparar míssils i drons", han indicat els tres països europeus en un comunicat.
"Hem acordat treballar junts i amb els Estats Units i els aliats a la regió per a abordar aquesta qüestió", han afegit en un text en el qual critiquen els "ataquis iranians indiscriminats" contra països de la zona, atacats per l'Iran per acollir bases militars estatunidenques.
Així, han expressat la seva "consternació" pels atacs "desproporcionats" amb míssils contra països de la regió, "inclosos alguns que no estan implicats en les operacions inicials estatunidenques i israelianes". "Els insensats atacs de l'Iran han anat contra els nostres estrets aliats i amenacen al nostre personal i als nostres civils en tota la regió", han denunciat, motiu pel qual demanen a l'Iran "parar aquests atacs immediatament".
La UE adverteix a l'Iran sobre "sancions addicionals" pels atacs
L'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, ha advertit que hi haurà "sancions addicionals" per a l'Iran per "protegir la seguretat i els interessos de la UE". En un comunicat després de la reunió extraordinària del Consell d'Afers Exteriors de la UE, ha fet una crida a la contenció, a protegir els civils i a respectar la llei internacional i humanitària.
Ha avisat que una guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà greument la regió i ha criticat els atacs iranians contra altres països de la zona com a represàlia per l'ofensiva dels Estats Units d'Amèrica i Israel de dissabte. "Són inexcusables", ha dit. Kallas ha expressat la "solidaritat" dels "socis" de la UE a la regió que han patit atacs de l'Iran i ha assegurat que la Comissió Europea busca "l'estabilitat regional i la protecció de la vida civil".
En aquest sentit, ha explicat que estan en contacte amb actors del golf Pèrsic per contriguir a la desescalada i que seguiran apostant per la via diplomàtica "per reduir tensions i portar una solució duradora que impedeixi a l'Iran aconseguir una arma nuclear". Alhora, ha reclamat respecte a la navegació marítima, davant de la possibilitat que l'Iran dificulti o impedeixi el comerç per l'estret d'Ormuz .