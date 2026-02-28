El ministre de defensa d'Israel, Israel Katz, ha informat a primera hora de dissabte de l'"atac preventiu" contra l'Iran en mig de tensions en la regió després de l'ofensiva israeliana contra el país el juny de 2025, al qual també ha col·laborat i ha dirigit els Estats Units. Donald Trump ha anunciat després de l'atac l'inici d'"una gran operació de combat" per protegir el poble estatunidenc a través de l'eliminació de l'amenaça que representa el règim iranià".
L'atac arriba després que el president dels Estats Units reconeixes divendres que no estava “content” amb la ronda de converses amb l’Iran sobre el seu programa nuclear. Per altra banda, les forces de defensa d'Israel un cop han realitzat el cop, també han activat les alarmes en tot el país per advertir a la població que es mantingui a prop dels refugis antiaeris pel risc d'una possible resposta d'Iran.
Trump ha deixat ben clar en el seu discurs el doble objectiu de l'operació: la rendició total de l'exèrcit i la policia iraniana i impulsar una revolució social contra l'estament clerical. "Al poble iranià li dic que l'hora de la seva llibertat està en les seves mans", ha manifestat, sobre l'atac que representa "l'única oportunitat" que tindran "durant generacions" per derrocar les autoritats iranianes.
Cedir o morir
Trump s'ha dirigit de manera directa al cos de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. Els ha instat a "deposar les armes" i els ha garantit que seran tractats "de manera justa i amb immunitat total", però ha advertit que si no ho fan "s'enfrontaran a una mort segura".
L'operació es feia mesos que s'estava planificant i la data de llançament es va decidir fa setmanes. Els atacs d'Israel i els EUA contra l'Iran s'estan duent a terme per via aèria i marítima, i des de Teheran asseguren que la resposta serà "contundent", segons explica 3catinfo.
Israel ha informat a les 9 hores (local) que l'Iran està responent amb míssils balístics en direcció al seu territori. "Els sistemes de defensa estan treballant per interceptar l'amenaça", ha expressat des de l'exèrcit israelià. Per altra banda, també han emès "alertes anticipades als telèfons mòbils en les zones afectades".