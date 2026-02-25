La desconeguda relació amb Catalunya del nou primer ministre neerlandès

Als Països Baixos hi ha nou primer ministre. És Rob Jetten, líder del partit de centre-esquerra Democràtes 66 (D66), que amb 38 anys s'ha convertit en el primer ministre més jove de la història del país. Però fites de precocitat a banda, Jetten també té una relació desconeguda amb Catalunya. I està relacionada amb un altre sostre que ha trencat. És el primer ministre de la història en declarar-se obertament homosexual. Això és el que ens porta fins a Catalunya.
La parella de Jetten -i ara primer cavaller- és Nico Keenan. Un jugador argentí d'hoquei herba de 28 anys. Actualment juga als Països Baixos i des de 2022 és la parella de Jetten. El 2024 van fer oficial el seu compromís.
Però per trobar la relació amb Catalunya cal remuntar-se més enrerre. La vinculació del nou primer cavaller amb l'hoquei li ve donada pel seu pare, Patricio Keenan, que tot i ser argentí va ser durant un grapat d'anys l'entrenador del primer equip masculí i femení del club terrassenc, Pla del Bonaire i del Club Egara. Exactament va ser entre els dotze i els divuit anys del Nico, que va marxar a viure a Terrassa i va jugar al Club Egara.
El fil que encara lliga amb Catalunya
De fet, fins i tot la selecció espanyola va mostrar interès a convocar-lo, però Keenan va preferir jugar amb la selecció argentina i va debutar als Jocs Olímpics de Tòquio, l'any 202O. Abans havia marxat de Catalunya. El 2015 va tornar als Països Baixos per jugar a l’HC Klein Zwitserland, club on continua militant. En aquest context va conèixer Rob Jetten.
Però tot i la marxa de Keenan als Països Baixos, encara hi ha un fil directe que manté el primer ministre lligat amb Catalunya. Sofia Keenan, germana del primer cavaller i cunyada del primer ministre és jugadora del Club Egara i, per tant, continua vivint a Catalunya.
Un polític avessat a les xarxes
El partit de Jetten -que va centrar la seva campanya a l'habitatge, el canvi climàtic i una postura més dura sobre la immmigració- va aconseguir imposar-se a l'ultradretà Partit de la Llibertat de Geert Wilders, que figurava com a favorit.
El perfil jove del flamant primer ministre l'ha ajudat a distingir-se dels seus competidors. En el procès han tingut un paper clau les xarxes socials, tal com explica Xavier Tomàs, consultor independent en comunicació política i col·laborador de Nació. Jetten va publicar un vídeo a les xarxes socials tan bon punt va ser nomenat primer ministre. Un gest elogiat per Tomás, que va explicar que "el llenguatge, el codi, el ritme i el format de les xarxes socials mai no ha de ser només un refregit d'actes pensats per a la premsa".