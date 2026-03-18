Sense pressupostos, per ara: qui hi guanya i qui hi perd?

Tot sovint la imatge de Salvador Illa entrant a l'hemicicle envia un missatge. Avui n'és un bon exemple. El president ho ha fet acompanyat de la consellera d'Economia, Alícia Romero, protagonista d'una jornada marcada per l'acord per retirar els pressupostos i salvar la negociació amb ERC. La fotografia no és innocent en un dia dur per al Govern, forçat a fer marxa enrere en la decisió de tirar pel dret amb els comptes després de setmanes de negociació. Les converses no han servit ni per moure el govern espanyol amb l'IRPF ni tampoc per fer caure l'esmena a la totalitat dels republicans, tampoc amb el fantasma de les eleccions anticipades.
L'acord d'última hora entre socialistes i republicans ofereix un nou marge de negociació per tenir pressupostos abans de l'estiu, sense María Jesús Montero a Hisenda i un cop celebrades les eleccions a Andalusia. Illa es garanteix un suplement de crèdit d'uns 5.000 milions d'euros per evitar tensions a l'administració i fer funcionar els serveis públics, i una nova oportunitat per tenir, ara sí, uns comptes negociats amb ERC i amb garanties d'aprovació. El pacte deixa guanyadors i perdedors, unes categories que poden variar en funció de quin sigui el resultat final de la negociació pressupostària, que "s'intensificarà" a partir d'aquest mateix dijous.
Qui hi perd?
Salvador Illa, tocat
Salvador Illa va decidir aprovar els pressupostos al consell executiu sense tenir els vots d'ERC, a l'espera de fer canviar d'opinió els d'Oriol Junqueras. 20 dies després, ha hagut de fer marxa enrere abans de patir una derrota parlamentària important, perquè els republicans no han accedit a retirar l'esmena a la totalitat i divendres haurien fet descarrilar els pressupostos, fent evident el xoc al Parlament. El moviment de frenar la tramitació parlamentària deixa tocat el president, que no ha estat capaç de moure els socis ni tampoc d'aconseguir gestos de Madrid amb l'IRPF. Ara, guanya una nova oportunitat de cara a l'estiu, escenari que el Govern es resistia a contemplar fins fa tot just 24 hores. Si els aprova, seran amb tota probabilitat els únics pressupostos de tota la legislatura.
Alícia Romero, esmenada
Mai havia passat que un Govern retirés un projecte un cop iniciat el tràmit. Alícia Romero també surt erosionada de la negociació fallida amb ERC, perquè dimarts encara assegurava que no es contemplava l'opció de fer marxa enrere amb els pressupostos, tot i que ja s'estava negociant aquesta opció. L'acord d'aquest dimecres és una rectificació. La consellera, amb bona cintura parlamentària, ha defensat durant setmanes el projecte que finalment ha decaigut, i ara n'haurà de fer un de nou amb alguns ajustaments per fer front a la situació de conflicte a l'Orient Mitjà i incloure d'entrada les demandes d'ERC. Albert Dalmau, que ha tingut un paper protagonista en algunes de les negociacions que hi ha hagut darrerament, no només de pressupostos, també queda assenyalat.
Qui hi guanya?
Oriol Junqueras, campió d'hivern
En termes esportius, Oriol Junqueras seria el "campió d'hivern" de la negociació. Ha guanyat el primer assalt, però no encara la partida. ERC no ha cedit i ha aconseguit que Illa faci marxa enrere i torni a començar una negociació de pressupostos, i guanya més temps per aconseguir els gestos amb l'IRPF que servirien de pista d'aterratge per tancar un acord amb el Govern. Junqueras no ha fet sang de la situació i ha evitat posar com a línia vermella la recaptació dels impostos. Si el nou marge negociador que s'obre acaba sense els moviments demanats amb l'IRPF, el líder d'ERC haurà cedit i només haurà aconseguit retardar l'acord. Al seu favor hi ha que, en els pròxims mesos, la ministra Montero deixarà el ministeri. Qui sap si llavors s'obrirà una finestra d'oportunitat amb l'impost de la renda.
María Jesús Montero, inflexible
La negociació era formalment a dues bandes, però en realitat sempre hi ha hagut un tercer actor, que no ha fet cap cessió ni ha facilitat les coses. María Jesús Montero guanya perquè no s'ha mogut, encara que això hagi perjudicat un aliat important del PSOE a Catalunya, com és el president Illa. Aquest mateix dimecres, Hisenda ratificava el "no" a cedir l'IRPF. La ministra podrà fer de candidata socialista sense haver fet cap gest en aquest àmbit, més enllà de l'acord inconcret de la comissió bilateral del juliol passat, amb l'esperança que això li permeti maquillar els resultats del PSOE a Andalusia. Pel camí, Pedro Sánchez no s'ha hagut d'enfangar en la negociació. Va dir que "no" a Junqueras en la reunió que van mantenir en secret a la Moncloa, i ja no n'ha tornat a parlar més.