Junts demana en persona al Papa que parli en català durant la visita a Catalunya

El Congrés ha rebut aquest dilluns la visita del Papa en el marc de la seva visita a l'Estat i la polèmica sobre el català ha tornat a treure el cap. Ha estat de la mà de Junts que, aprofitant la salutació de Lleó XIV amb els grups parlamentaris, li ha demanat en persona que utilitzi la llengua catalana quan trepitgi Catalunya. Tal com ha explicat la formació, els dos representants del partit li han explicat, tant en anglès com en italià, la importància que el català sigui protagonista en els actes al país.
Ha estat minuts abans de l'entrada del pontífex a la cambra baixa espanyola. Allà s'ha saludat tant amb els líders dels grups parlamentaris al Congrés com al Senat. La conversa amb Míriam Nogueras i amb Eduard Pujol ha estat més llarga que amb la resta de líders i el partit ha explicat minuts després quin ha estat el motiu. De fet, Junts ha detallat el missatge concret que han transmès la diputada i el senador: "Santedat, com Gaudí, soc català. Parlar la llengua de la terra que el rep és un acte meravellós d'amor i respecte. Espero que gaudeixi de la visita a Catalunya, la meva nació". Nogueras ha pronunciat el missatge en anglès i Pujol en italià mentre el Papa assentia.
El Papa, contra la polarització
En el seu discurs al Congrés, el papa Lleó XIV ha afirmat que “la pluralitat política no hauria de generar la desqualificació permanent de l’adversari. En una convivència madura, el conflicte pot convertir-se en un camí cap a la pau”. Ho ha dit en un històric discurs, el primer que fa un pontífex en el parlament espanyol, un dels plats forts del seu viatge a l'estat espanyol. Ha estat la seva intervenció més explícitament política des que va aterrar a l’estat espanyol, dissabte passat.
El pontífex ha proclamat que el món travessa una profunda crisi espiritual i social. Ha defensat el bé comú i la pau com a valor essencial en les relacions internacionals. “Tota guerra és una dolorosa derrota de la capacitat de negociar”, ha dit, assenyalant que les armes “poden generar un silenci temporal, però mai edifiquen una autèntica pau”. El Papa ha mostrat la preocupació per l’aposta d’Europa pel rearmament: “La veritable seguretat prové de la justícia i el dret internacional, posant la vida dels pobles per damunt dels interessos que es beneficien de les guerres”.