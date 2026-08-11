El Govern crida a la «prudència» en el compte enrere per a l'eclipsi

Compte enrere per a l'eclipsi del segle, que es podrà veure des de Catalunya. El Govern, que s'hi ha bolcat, ha fet una crida a la "prudència" aquest dimarts, abans d'una jornada que es preveu intensa sobretot a les carreteres i a les parts del país on aquest fenomen es podrà veure en la seva totalitat.
S'han habilitat 23 punts d'observació "segurs" distribuïts en 18 municipis, i també s'han restringits els accessos a determinats parcs naturals. No es pot oblidar que el risc d'incendi continua alt per les altes temperatures i la poca pluja, i dimecres hi haurà molta mobilitat de gent que anirà cap al sud de Catalunya per veure l'eclipsi total de Sol.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, té una agenda intensa en les pròximes hores, monopolitzada pels actes que el Govern ha organitzat sobre aquest fenomen. Des de Lleida, Illa ha donat el tret de sortida a l'eclipsi, i ho ha fet demanant “respecte” per la natura. Acompanyat de la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, i l’alcalde Fèlix Larrosa, Illa ha iniciat "La ruta de l’eclipsi solar" des del claustre de la Seu Vella, un dels punts d’observació que registrarà un aforament complet durant l’eclipsi.
El president ha volgut destacar cinc punts amb relació a l’eclipsi de sol posant en primer lloc el del valor de la natura, perquè es tracta d’un fenomen natural “excepcional” que no es tornarà a repetir fins al 17 de novembre de 2180. En aquest sentit, ha parlat de la necessitat d’entendre que cal “cuidar el medi ambient”. També ha fet incís en l’aspecte científic i per això ha valorat “l’esforç històric” de la recerca per comprendre els moviments dels astres i ha recordat la figura del científic lleidatà Joan Oró.
Illa també ha parlat de la divulgació d’aquest fenomen i ha recordat el lloc web oficial eclipsicatalunya.cat per apropar la informació pedagògica i pràctica a tota la ciutadania. Segons Illa, l’eclipsi és un fenomen que desperta curiositat i interès per la ciència entre joves i adolescents i també ha volgut destacar de forma especial la participació de les noies en aquestes disciplines. Finalment, ha parlat de la prudència i la seguretat a l’hora de seguir l’eclipsi, sobretot seguint els consells que s’han donat de cara a la protecció visual fent servir les ulleres homologades.
Últims preparatius
Catalunya es prepara per viure l’eclipsi solar del segle, que no es repetirà fins d’aquí a 154 anys. Els municipis dins de la franja de totalitat ultimen els preparatius per rebre milers de visitants. La raresa del fenomen astronòmic ha disparat les reserves turístiques a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.
L’alt nivell de desplaçaments i la possibilitat de saturació d’espais i concentracions de gent en zones aïllades amb risc d’incendi han posat les autoritats en alerta, activant 700 policies i 150 agents rurals. El Govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts oficials d’observació i fa una crida a seguir les recomanacions per evitar danys oculars irreversibles.
Un dia complicat a la carretera
L'eclipsi solar condicionarà la mobilitat per carretera en bona part del país. Malgrat que des del Servei Català de Trànsit no preveuen grans desplaçaments perquè, en general, la gent “no serà de fora de la comarca”, sí que hi haurà un seguit de restriccions que caldrà tenir en compte. Ramon Lamiel, director de l'organisme, ha insistit en una atenció als mitjans a no aturar-se a les vies, ni estacionar i ha advertit que la policia catalana “farà passades” per controlar-ho. També ha recomanat “sortir amb temps” per evitar congestió i afavorir la fluïdesa del trànsit, especialment de l’AP-7.