El Barça femení jugarà un partit amistós durant l'eclipsi

El primer equip femení del Futbol Club Barcelona jugarà aquest dimecres a les set de la tarda a l'estadi Johan Cruyff el primer partit de la pretemporada contra el Montpeller. No és un partit normal, perquè es jugarà durant l'eclipsi solar que es podrà veure des de bona part de Catalunya, un fenomen únic que no es tornarà a repetir fins d'aquí a més de cent-cinquanta anys. L'estadi, doncs, es convertirà durant uns minuts en un punt d'observació de l'eclipsi.\r\n\r\nEl FC Barcelona ja ha anunciat que repartirà a tots els assistents del partit rebran unes ulleres homologades per poder seguir aquest fenomen de forma segura, seguint les recomanacions dels metges i els especialistes. Les jugadores, per contra, hauran de seguir la recomanació de no mirar al cel durant els moments en què es produeixi l'eclipsi. Des de Sant Joan Despí, on està situat el Johan Cruyff, la Lluna arribarà a ocultar al voltant del 99% del disc solar, ja que no es completarà totalment -com sí que passarà en altres punts del Principat. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nInteractiu eclipsi | El dia es farà nit\r\n\r\n