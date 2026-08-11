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Illa envia Bombers a l'Aragó per col·laborar en l'extinció d'incendis

Societat

  • Incendi forestal a La Coma -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 11:18
Actualitzat el 11 d’agost de 2026 a les 11:19

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts que Catalunya enviarà efectius dels Bombers de la Generalitat a l'Aragó per col·laborar en les tasques d’extinció dels incendis forestals. “Davant els incendis, la cooperació entre territoris és essencial”, ha afirmat Illa en un missatge publicat a les xarxes socials.

El president ha remarcat que Catalunya manté el seu "compromís d’ajudar allà on pugui" davant l’emergència provocada pels focs. En aquesta línia, Illa també ha agraït la feina dels equips que participen en les tasques d’extinció: “Gràcies a tots els professionals que treballen sense descans per protegir la ciutadania i el territori”, ha conclòs el cap de l'executiu català. 

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