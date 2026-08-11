Els Mossos investiguen un tiroteig al Prat de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig d'aquest dilluns a la nit al carrer del Riu Túria del Prat de Llobregat, on s'han localitzat 32 beines i cinc cartutxos a la via pública. Segons han explicat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció.
La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat unes hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc. Una Unitat d'Investigació dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Ha fotografiat el lloc dels fets i la recollida d'indicis per intentar esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne els responsables, malgrat que de moment no ha aconseguit determinar aquestes qüestions.
El primer avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 20.54 hores per una baralla davant dels jutjats, a la plaça de l'Amistat. La persona que va trucar va explicar que havia vist com una de les persones implicades, presumptament amb una arma de foc, entrava en una porteria mentre una altra marxava del lloc.
Un escorcoll inicial
Quan les patrulles dels Mossos van arribar-hi van escorcollar el domicili indicat, però no hi van trobar cap arma de foc ni altres indicis relacionats amb els presumptes trets. A la via pública, però, van localitzar una navalla i dos ganivets. Els efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que s'havien mobilitzat van marxar de la zona cap a les 23.15 hores i la policia hi va mantenir un patrullatge preventiu.
A les 23.42 hores es va rebre un segon avís, aquesta vegada al carrer del Riu Túria, per nous aldarulls i trets. Segons els Mossos, les persones implicades podrien ser les mateixes del primer incident. Quan les patrulles van arribar al lloc van trobar 32 beines i cinc cartutxos a la via pública, però cap ferit ni cap dels presumptes autors.