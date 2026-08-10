Ordenen la retirada de sis models d'ulleres per veure l'eclipsi solar total

Ordenen la retirada de sis models d'ulleres especials per veure l'eclipsi solar total que es produirà aquest dimecres al vespre, un fenomen únic que no es tornarà a repetir fins d'aquí a 154 anys. L'agrupació de consumidors FACUA alerta que s'ha exigit retirar alguns models en concret perquè poden ocasionar lesions greus a la vista. En concret, es tracta de productes de les marques Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro i Opticalia.
Tots ells han presentat alguns defectes de protecció que els fan inservibles per observar l'eclipsi d'aquest dimecres, motiu pel qual si són les ulleres de les que es disposa és important no fer-les servir i buscar una alternativa. La descripció del risc que s'indica en totes les ordres de retirada del mercat i prohibició de la comercialització és la següent: "L'usuari es col·loca les ulleres per a observar l'eclipsi solar. En estar el filtre per sota del mínim de transmitància [excessivament fosc], l'usuari només veu foscor total i no aconsegueix localitzar el disc solar", argumenten
Com a reacció previsible, segons afirmen des de l'agrupació de consumidors, tenint en compte que estan de cara el sol, "l'usuari es llisca les ulleres cap al front, les decanta o les hi retira un instant per a enquadrar la posició del sol amb la intenció de tornar-les-hi a col·locar immediatament. Durant aquest interval sense protecció, els ulls queden exposats directament a la radiació solar directa. Llavors,es produeix una lesió química o tèrmica a la retina", defensen des de FACUA. Davant d'aquesta situació, doncs, s'ha ordenat la retirada del mercat d'aquestes ulleres.
Les ulleres afectades
Pel que fa a les ulleres de la marca Lionstar, el producte afectat per la retirada és el model LSP1. El model de la marca ECP Eye Care Proffesional i les de la marca Pelispan també formen part d'aquest grup, mentre que en les de la marca Homanaje, el model on s'han detectat irregularitats és QW-50Z1. En aquest sentit, l'ordre de retirada que pesa sobre la marca Orro fa referència al model d'ulleres O37-R. Per últim, també pesa aquesta ordre sobre el model especial per a l'eclipsi d'Opticalia.
Observar directament l’eclipsi solar del 12 d’agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Els experts recorden que només es podrà mirar el Sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtre solar certificades amb la norma ISO 12312-2 o altres mètodes d’observació segurs.