Els Bombers tenen «bones previsions» per l'incendi de Castelló que ja afecta 700 hectàrees

Ni els incendis ni la calor afluixen als Països Catalans. Divendres a la tarda es va declarar un foc al terme municipal de Tírig, a Castelló (País Valencià), que ja ha afectat gairebé 700 hectàrees amb una superfície aproximada de 19 quilòmetres. Així ho ha confirmat en les darreres hores el conseller d'Emergències del govern valencià, Juan Carlos Valderrama, després de reunir-se amb el comitè d'emergència. A més, també s'ha obligat a evacuar els veïns de la localitat de Catí.
Malgrat que el foc continua actiu, el director tècnic del comandament avançat que s'està encarregant de gestionar els cossos d'emergència, Antonio Rodrigo, assegura que treballen amb "bones previsions" per controlar les flames. Segons detalla, en aquests moments hi ha dos fronts oberts. Per una banda, el de la zona nord, on hi ha el municipi confinat, i el de la zona sud: "Les tasques [d'extinció] estan sent bastant favorables. Sí que hem tingut un salt, i per precaució, hem proposat a la direcció de l'emergència l'evacuació de la població i estem treballant allà amb tots els mitjans disponibles", assevera Rodrigo.
Des del cos afirmen que han prioritzat controlar les flames que s'acostaven a les granges i les zones poblades per evitar que hi hagi víctimes, tant en el front nord com el sud. En el sud, a més, es concentren les tasques dels mitjans aeris, ja que hi ha un front de flama molt "definit", la qual cosa facilita la seva actuació. En aquests moments, des del cos de bombers asseguren que no poden facilitar una xifra exacta de l'afectació del foc perquè va evolucionant "a poc a poc".
El vent atia les flames
Durant la tarda de diumenge, el foc ha crescut ràpidament a causa del vent i les condicions meteorològiques del territori, les quals ha produït "columnes de fum molt elevades". De fet, a causa d'aquestes columnes de fum es va complicar en alguns moment l'actuació dels avions carregats amb aigua, però l'evolució favorable del temps els ha permès operar sense incidents. En relació amb l'evacuació, Valderrama demana paciència als veïns afectats i els recorda que era "necessari" prendre aquesta decisió, però també els deixa clar que tots els efectius del cos de bombers treballen "incansablement" per evitar que hi hagi víctimes -personals i materials.