09 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Un incendi de vegetació obliga a tallar l’A-2 a Cornellà en sentit Barcelona

Societat

  • L'incendi de l'A-2 -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 d’agost de 2026 a les 18:27
Actualitzat el 08 d’agost de 2026 a les 18:28

Els Bombers de la Generalitat han activat set dotacions per apagar el foc, que crema en una zona de matolls entre l’autopista A-2 a Cornellà en sentit Barcelona i les vies del tren. El tall ha provocat dos quilòmetres de congestió a Cornellà i un quilòmetre més a Sant Joan Despí. Molts conductors s'han desviat per la sortida 607.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar