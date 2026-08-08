Un incendi de vegetació obliga a tallar l’A-2 a Cornellà en sentit Barcelona

Els Bombers de la Generalitat han activat set dotacions per apagar el foc, que crema en una zona de matolls entre l’autopista A-2 a Cornellà en sentit Barcelona i les vies del tren. El tall ha provocat dos quilòmetres de congestió a Cornellà i un quilòmetre més a Sant Joan Despí. Molts conductors s'han desviat per la sortida 607.\r\n\r\n\r\n🔴 Afectació viària a l'A-2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un incendi de vegetació. pic.twitter.com/hOwVOnsbfb\r\n— Trànsit (@transit) August 8, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nPuigdemont revela imatges inèdites del seu retorn fugaç a Catalunya Pau Espí Solé\r\n\r\n