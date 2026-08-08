Sis detinguts i una navalla intervinguda en una batuda policial a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB han identificat 94 persones en un dispositiu emmarcat en el pla Daga contra les armes blanques. Els identificats acumulaven 306 antecedents. \r\n\r\nL’operatiu, desplegat aquest divendres al vespre i nit, es va saldar amb sis detinguts: tres per robatori amb violència i intimidació, un per lesions, un per agressió sexual amb tocaments i un altre per amenaces amb arma blanca i lesions. Els agents també van intervenir una navalla i un passamuntanyes.\r\n\r\nEl dispositiu també va actuar davant una agressió a vigilants de seguretat de la Sagrera, amb els autors identificats i pendents de denúncia. L’operació va garantir també la seguretat del Brunch Electronik, amb 20.500 assistents.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nPuigdemont revela imatges inèdites del seu retorn fugaç a Catalunya Pau Espí Solé\r\n\r\n