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Sis detinguts i una navalla intervinguda en una batuda policial a Barcelona

Societat

ARA A PORTADA

Publicat el 08 d’agost de 2026 a les 18:19
Actualitzat el 08 d’agost de 2026 a les 18:20

Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB han identificat 94 persones en un dispositiu emmarcat en el pla Daga contra les armes blanques. Els identificats acumulaven 306 antecedents

L’operatiu, desplegat aquest divendres al vespre i nit, es va saldar amb sis detinguts: tres per robatori amb violència i intimidació, un per lesions, un per agressió sexual amb tocaments i un altre per amenaces amb arma blanca i lesions. Els agents també van intervenir una navalla i un passamuntanyes.

El dispositiu també va actuar davant una agressió a vigilants de seguretat de la Sagrera, amb els autors identificats i pendents de denúncia. L’operació va garantir també la seguretat del Brunch Electronik, amb 20.500 assistents.

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