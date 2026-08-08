Del 19 de juny al 8 de setembre: què fan els mestres a l'estiu?

"Els professors fan tres mesos de vacances". Aquesta és una de les frases més repetides contra el professorat, especialment després d'un curs extremadament mogut a causa de l'històric cicle de mobilitzacions, que es reprendrà el primer dia del curs vinent. Malgrat la creença popular, que els professors tenen tres mesos de vacances a l'estiu és un mite. Així ho constaten diversos docents en conversa amb Nació, que expliquen que des que els alumnes abandonen les aules el darrer dia de curs encara els queda força feina a fer. En Francesc, mestre de primària a l'Hospitalet, apunta que fins a 30 de juny, onze dies després de la fi de curs, tots els docents es dediquen a tancar les tasques pendents que no s'han pogut acabar abans, com informes o altres documents burocràtics que s'han d'entregar a la conselleria.
"Aquests dies aprofitem per omplir la memòria del curs de les diferents assignatures, on s'explica les coses que hem fet, quin material hem fet servir i si en necessitem més de cara el curs vinent, o si les activitats que hem fet han servit", relata en Francesc, que assegura que són dates en què tots els docents encara han d'anar a treballar presencialment al centre. Amb el curs ja tancat, el següent pas és començar a preparar l'any vinent. I això ja es comença a fer durant el juliol que, malgrat no ser mes lectiu, sí que és laborable. "És un mes on, o es fa formació, o es comença a preparar el curs vinent", recorda l'Aina, mestre de primària a una escola de Barcelona.
Durant el mes de juliol la presencialitat al centre educatiu no és obligatòria, però sí que cal garantir disponibilitat per acudir-hi en cas que hi hagi algun imprevist. "Jo, personalment, no hi vaig, però sí que tinc companyes que prefereixen anar-hi una estona cada dia", assevera l'Aina. Els diferents mestres consultats també coincideixen que és un mes de feina, però que el fet de ja no tenir els alumnes a l'aula permet fer tasques pendents de forma més "relaxada". A més, també és un mes de molta feina per a les direccions, que han d'entregar l'avaluació del projecte de direcció i dels plans de millora de l'escola, o l'arxivament dels expedients acadèmics.
Juliol, un mes també per a la formació
El mes de juliol també és un mes per a la formació. Malgrat que tots els docents inclosos en el sistema educatiu poden fer-les al llarg del curs -fora d'horari escolar-, hi ha alguns professors que prefereixen fer-ho al juliol perquè disposen de més temps i menys càrrega de treball. Tal com relaten els testimonis consultats per Nació, també hi ha docents interins que han fet substitucions al llarg del curs que tenen també un nomenament durant el mes de juliol sense estar vinculat a cap centre. Aquests, per cobrar aquell mes, estan obligats a fer una formació de trenta hores i, en cas de no fer-la -o no acabar-la- se'ls hi retira el sou posteriorment: "Al novembre et fan retornar el sou", afirmen. És a dir, si volen cobrar, en el seu cas és obligatori fer-la el mes de juliol.
En aquest sentit, la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, lamenta que, en els darrers anys, la formació que s'ofereix per als professionals de l'ensenyament ha disminuït molt i ha perdut qualitat: "Formació gratuïta oferta per la conselleria n'hi ha molt poca. Si vols fer formació, has de pagar-la tu i anar a buscar les privades que estan reconegudes per la conselleria", assegura la portaveu del sindicat majoritari del sector, que també denuncia una "pèrdua de qualitat evident". Així i tot, Segura recorda que les formacions es poden fer durant l'any, cosa que permet prendre's el mes de juliol amb més tranquil·litat i aprofitar per descansar una mica: "Descansar també és un dret per a tothom", exclama la representant sindical, que assegura que, al llarg de l'any, ja fan molta feina fora d'hores -com preparar classes, entre d'altres- i necessiten temps per al descans.
Teixir l'estratègia sindical per al nou curs
Després del curs convuls que ha viscut l'escola catalana, els sindicats del sector també han aprofitat el primer mes d'estiu per recuperar forces, reorganitzar-se i teixir la nova estratègia de confrontació amb la conselleria d'Educació per al curs vinent, que ja començarà amb una jornada de vaga el 8 de setembre. Malgrat que les negociacions oficials amb el Govern s'han mantingut aturades durant l'estiu, els sindicats sí que s'han reunit entre ells per refer ponts i estructurar la futura lluita. També s'han celebrat diferents assemblees obertes als docents d'arreu del país per calibrar de nou les seves reivindicacions i refer l'estructura de prioritats, ja que, l'estiu passat, el sou va sortir escollit com a principal reclamació, però mesos després el sou va ser el detonant del "no" a la consulta docent.
Paral·lelament, els sindicats amb representació a la mesa sectorial -USTEC, Aspepc, UGT, CGT i CCOO- han participat en les darreres trobades amb la conselleria per desplegar algunes de les millores pactades en el cicle de mobilitzacions. El sindicat majoritari, per la seva banda, també es va reunir personalment amb la consellera Esther Niubó el passat 13 de juliol per acostar posicions i "exigir la represa de les negociacions" abans de l'inici de curs. Sigui com sigui, les converses continuen encallades i les reivindicacions del col·lectiu docent persisteixen: "Ràtios, inclusiva, desburocratització, jornada de 35 hores, garantia salarial, infraestructures, defensa de la pública i escola en català". Després de les vacances, es preveu un curs calent.