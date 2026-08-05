La conselleria d'Educació, en mans d'Esther Niubó, torna a estar en el punt de mira, ara per la seva gestió administrativa dels diferents concursos de trasllats i processos d'estabilització de les plantilles a través dels mèrits i les oposicions. Des de la Intersindical denuncien que el personal d'atenció educativa (PAE) s'enfronta a un gran "descontrol" a causa dels "continus errors, retards i rectificacions en els processos de concurs de trasllats, oposicions i estabilització". El sindicat posa el focus en el concurs de trasllats del personal educador d’educació especial (EEE), el del personal tècnic d’integració social (TIS) i en la resolució dels mèrits de les darreres oposicions.
Fonts de la conselleria d'Educació admeten parcialment a Nació les acusacions sindicals. En relació amb el concurs de trasllats, asseguren que primer es va publicar una llista provisional i, després del període d'al·legacions amb els respectius canvis, una definitiva. Des del sindicat ofereixen una visió significativament diferent: "Es van publicar unes llistes definitives completament errònies. Desenes de treballadors i treballadores van veure quina era la seva nova plaça assignada i, un cop s'havien fet a la idea i havien planificat la seva vida, el Departament va rectificar les llistes canviant-los el centre de destí a darrera hora", denuncien des de la Intersindical. La conselleria, però, defensa que s'emmarca en el "procediment habitual". Des del 24 de juliol la llista és definitiva.
L'error gran, però, arriba amb la gestió dels mèrits, que per llei s'ha de fer un cop resolt el concurs de trasllat. El 30 de juliol, un cop establerts els canvis de destí, es va publicar el llistat amb la "baremació" dels mèrits de les darreres oposicions, els quals suposen el gruix de la nota per obtenir una plaça -un 35% la nota són les oposicions i un 65% restant els mèrits. Aquestes llistes, però, contenien alguns errors, motiu pel qual la conselleria les va despublicar l'endemà mateix. Fons del Departament admeten "l'errada de càlcul" i ho atribueixen a les bases de dades: "Ara aquest procés ja s'ha refet de nou i s'espera poder publicar les noves llistes en les pròximes hores. Aquest incident farà que es retardi uns dies la finalització del procés, però tot i així estarà dins dels terminis aproximats que se'ls hi va anunciar a les entitats sindicals a l'inici del mateix", asseveren des d'Educació, que xifren l'afectació en 400 persones. El sindicat parla de milers.
Davant el desgavell ocasionat en els concursos de trasllats i la gestió de mèrits, la responsable de laborals del sindicat, Mònica Castellví, assegura en conversa amb aquest diari que, a banda de dilatar la resolució d'aquests processos essencials per a la conformació dels claustres, un cop es detecten errors, la conselleria ha actuat amb "molt poca transparència": "Despubliquen les llistes per rectificar-les, però no ens donen més informació al respecte", relata Castellví, que també és una de les persones afectades per l'errada de la conselleria.
Desgavell, també amb els cessaments
Més enllà de l'error en la gestió dels mèrits, el sindicat assegura que "hi ha treballadores que ocupen vacants afectades pel concurs de trasllats i que encara no han rebut la notificació oficial del seu cessament o de la seva situació laboral a partir de l’1 de setembre". És a dir, personal educatiu que, fins tornar de vacances, no coneixerà en quin centre estarà el curs vinent, cosa que dificulta la conformació dels claustres i, per conseqüència, la preparació del nou any escolar: "Aquesta manca d’informació impedeix que moltes persones puguin organitzar adequadament l’inici del curs i la seva situació personal", argumenten des del sindicat, que asseguren que la falta de "transparència" condiciona directament la conciliació familiar.
Mentre el sindicat denunciant afirma que encara no s'han produït tots els cessaments, des de la conselleria defensen el contrari i asseguren que ja s'han notificat de forma oficial per la via reglamentària, que "en aquest cas és l'expedient personal d’ATRI". A més, també defensen que aquest procediment s'ha dut a terme dins el calendari estipulat.
La Intersindical exigeix responsabilitats a la conselleria
En resposta al "caos administratiu" que denuncien des del sindicat, la Intersindical exigeix al Departament d’Educació la "resolució immediata" dels processos oberts, el compliment dels calendaris anunciats, la publicació de llistes revisades i lliures d’errors, una comunicació transparent amb el personal afectat i el reforç dels recursos humans i tècnics destinats a la gestió d’aquests procediments: "La qualitat de l’escola inclusiva també depèn del respecte institucional cap al personal que la fa possible cada dia. El personal PAE no pot continuar sent tractat amb improvisació, desorganització i manca de rigor”, conclou la organització sindical.