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L'incendi de la Vall d'Uixó, controlat després de 10 dies

Societat

  • Un bomber, a l'incendi de la Vall d'Uixó -

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Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 08:45

L'incendi declarat a la Vall d'Uixó el dissabte 25 de juliol i que ha arrasat més de 9.000 hectàrees a la zona de la Serra d'Espadà ha quedat controlat finalment aquest dimarts a les 22 hores, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de Castelló. L'operatiu ha aconseguit, després de 10 dies de lluita contra les flames, aïllar el foc i aturar-ne l'avenç i la propagació dins de les línies de control.

D'aquesta manera, s'han complert les previsions dels serveis d'emergències, que ja van anunciar que esperaven controlar l'incendi entre dilluns i dimarts. Per part seva, la Guàrdia Civil, a través del Servei de Protecció de la Natura, segueix "obrint línies de recerca" sobre possibles causes "intencionades" del sinistre.

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