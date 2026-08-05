L'incendi de la Vall d'Uixó, controlat després de 10 dies

L'incendi declarat a la Vall d'Uixó el dissabte 25 de juliol i que ha arrasat més de 9.000 hectàrees a la zona de la Serra d'Espadà ha quedat controlat finalment aquest dimarts a les 22 hores, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de Castelló. L'operatiu ha aconseguit, després de 10 dies de lluita contra les flames, aïllar el foc i aturar-ne l'avenç i la propagació dins de les línies de control.\r\n\r\nD'aquesta manera, s'han complert les previsions dels serveis d'emergències, que ja van anunciar que esperaven controlar l'incendi entre dilluns i dimarts. Per part seva, la Guàrdia Civil, a través del Servei de Protecció de la Natura, segueix "obrint línies de recerca" sobre possibles causes "intencionades" del sinistre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nREPORTATGE\r\n\r\nCatalunya pateix el primer incendi d’alta intensitat al Pirineu: «Sabíem que ens tocaria» Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n