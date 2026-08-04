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Una avaria obliga l'Hospital Vall d'Hebron a aturar l'activitat quirúrgica

Societat

  • Rètol de l'Hospital Vall d'Hebron -

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Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 19:40
Actualitzat el 04 d’agost de 2026 a les 20:02

Una avaria en la climatització a l’edifici de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'Hospital Universitari de Vall d’Hebron ha obligat a aturar l’activitat quirúrgica al centre. La suspensió temporal, que s'ha produït aquest dimarts a les 15 hores, s'allargarà fins dijous a les 8 hores, mentre els equips treballen per poder reparar el desperfecte. 

L'activitat quirúrgica programada resta suspesa i els codis politrauma es distribuiran entre els diferents hospitals de la ciutat a través del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). D’altra banda, Vall d'Hebron, continuarà atenent els casos més greus sota els protocols establerts, i aquells pacients que arribin a Urgències de Traumatologia, com els lesionats medul·lars i grans cremats, amb un quiròfan habilitat i dos llits de reanimació extres a l'Hospital General. 

La tasca a hospitalització i a consultes externes es mantindrà amb normalitat. L’Hospital treballa ara per instal·lar equips de refrigeració portàtils als espais crítics. 

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