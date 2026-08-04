Una avaria obliga l'Hospital Vall d'Hebron a aturar l'activitat quirúrgica

Una avaria en la climatització a l’edifici de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'Hospital Universitari de Vall d’Hebron ha obligat a aturar l’activitat quirúrgica al centre. La suspensió temporal, que s'ha produït aquest dimarts a les 15 hores, s'allargarà fins dijous a les 8 hores, mentre els equips treballen per poder reparar el desperfecte. \r\n\r\nL'activitat quirúrgica programada resta suspesa i els codis politrauma es distribuiran entre els diferents hospitals de la ciutat a través del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). D’altra banda, Vall d'Hebron, continuarà atenent els casos més greus sota els protocols establerts, i aquells pacients que arribin a Urgències de Traumatologia, com els lesionats medul·lars i grans cremats, amb un quiròfan habilitat i dos llits de reanimació extres a l'Hospital General. \r\n\r\nLa tasca a hospitalització i a consultes externes es mantindrà amb normalitat. L’Hospital treballa ara per instal·lar equips de refrigeració portàtils als espais crítics. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nSalut afina la prescripció d'antibiòtics per millorar la «capacitat resolutiva» dels CAP ACN\r\n\r\n