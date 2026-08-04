TMB revisarà tots els revestiments dels túnels del metro després de l'incendi de l'L1

TMB farà una auditoria de tots els revestiments dels túnels del metro arran de l'incendi entre les estacions del Clot i Glòries de la línia L1, que va deixar prop de 140 persones ferides. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que la revisió servirà per comprovar que els materials no comporten cap risc afegit en cas de foc i ha assegurat que qualsevol element que no respongui com s'espera serà substituït.\r\n\r\nFlores també ha remarcat que el revestiment impermeabilitzant que va cremar era "un cas únic" i no està instal·lat en cap altre punt de la xarxa. A més, TMB reforçarà els protocols d'emergència incorporant més informació per als usuaris en cas d'incident.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\nEl cop de porta de Jaume Giró agita el debat intern a Junts Lluís Girona Boffi\r\n\r\n