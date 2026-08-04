Barcelona dissenya un nou pla de xoc contra les drogues: més policia i prevenció

Barcelona reforça la lluita contra les drogues amb més presència policial en punts de venda i espais de consum. Aquesta és la tesi del Pla Druida, el nou pla de xoc de la Guàrdia Urbana per intentar reduir al màxim el consum de drogues a la ciutat, tal com ha anunciat aquest dimarts el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Una de les principals línies d'actuació del Pla Druida és identificar, monitorar i intervenir de manera permanent sobre punts de venda al detall, narcopisos, finques problemàtiques i espais de consum. A través de la prevenció, doncs, des del govern de Jaume Collboni volen contribuir a reduir la presència de drogues a la ciutat, la qual en alguns casos deriva en situacions de violència.
Tal com ha comentat Batlle i el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, el coneixement del territori i l'anàlisi de dades permetran anticipar noves dinàmiques i actuar amb més eficàcia davant del fenomen de les drogues. La informació obtinguda es traduirà en decisions operatives concretes, com ara on desplegar dispositius policials, on incrementar la presència preventiva, quins punts requereixen seguiment continuat, i quines situacions han de ser abordades de manera coordinada amb Mossos d’Esquadra o amb altres serveis municipals.
A més a més, segons asseguren, s'intensificaran els controls preventius per reduir els riscos associats a la conducció sota l'efecte de les drogues. Els controls es faran especialment en zones d’oci nocturn, festivals, grans esdeveniments, eixos viaris d’entrada i sortida de la ciutat i altres punts on es detectin majors nivells de risc o sinistralitat: "En el que portem d'any ja hem detectat 1.051 conductors que conduïen sota els efectes de les drogues", ha assegurat el cap de la Guàrdia Urbana. D'aquesta manera, doncs, la lluita contra les drogues no és només contra el consum directe, sinó també contra els altres derivats que poden suposar un risc per a la ciutadania de la capital catalana.
Una lluita per "recuperar" els carrers
Batlle ha admès que la batalla contra les drogues "no és fàcil" ni tampoc tindrà resultats "immediats". Amb tot, ha llençat el missatge que precisament cal que això sigui un "estímul" per ser "més eficients" en la lluita. En aquest sentit, ha confiat en el Pla Druida per "recuperar" l'espai públic i millorar la convivència i ha afegit que al setembre s'incorporaran 59 agents més a la Guàrdia Urbana, un fet que permetrà incrementar el reforç de la presència policial als barris. L’objectiu no és només intervenir sobre el delicte, sinó "recuperar" places, carrers, finques i entorns afectats perquè tornin a ser espais de convivència, activitat comercial i ús veïnal.
El cànnabis, la droga més consumida
El cànnabis és la droga més consumida a la capital catalana. El que s'observa a Barcelona forma part d'una tendència europea a les grans ciutats, especialment aquelles amb més connectivitat. Segons ha explicat Velázquez, és un mercat més ampli i canviant amb una diversitat creixent de substàncies i uns riscos imprevisibles per a la salut. "Mai ha estat tan perillós consumir drogues", ha indicat l'Intendent Major.
"El que ens estem trobant és sobretot un consum recreatiu", ha dit Velázquez, que ha apuntat a un increment del consum en els entorns d'oci. En les intervencions de la Guàrdia Urbana, ha dit, es troben amb entre 10 i 12 drogues diferents, si bé la que més es consumeix és el cànnabis, segons dades reflectides per les denúncies posades per la policia. Un fet que la policia atribueix en bona part a la "banalització" del seu consum.