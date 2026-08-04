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Almenys una vintena de vols, afectats per la vaga indefinida de Groundorce a l’aeroport del Prat

Societat

  • Viatgers a l'aeroport del Prat, fent cua en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 10:19
Actualitzat el 04 d’agost de 2026 a les 10:20

La vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l’empresa Groundforce a l’aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la CGT, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació de 16 operacions (entre sortides i arribades). Algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí Alemanya, Itàlia o Àustria.

Groundforce treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Ethiad Airways. El sindicat majoritari amb més d’una tercera part de la representació assegura que el seguiment de la vaga ha sigut “molt alt” entre els 1.175 treballadors que té l’empresa.

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