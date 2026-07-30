El personal de terra de l'aeroport del Prat va a la vaga indefinida a partir del 4 d'agost

La CGT, sindicat majoritari al comitè d'empresa de Groundforce Barcelona, ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost per denunciar el "greu deteriorament de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral". L'aturada afecta el personal de terra, facturació, embarcament i coordinació de vols, i arriba en ple pic de mobilitat per la temporada turística.
Concretament, Groundforce atén principalment l'aerolínia Air Europa, del grup Globalia que també és matriu de la mateixa Groundforce. Però no és l'única, ja que treballa amb un total de 20 companyies: Lufthansa, Air France, KLM, Qtar Airways, ElAl, Etihad Airways, SAS, Air Arabia, Turkish Airlines, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Croatia Airlines, United Airlines, Finnair, Asiana Airlines, Saudia Airlines, Air China, Air Transat o Luxair.
En un comunicat publicat aquest dijous, la CGT denuncia una operativa "sobre mínims", la qual cosa provoca càrregues de feina "insostenibles" i una alta rotació de personal que genera "nivells extrems de fatiga física, estrès i risc d'accidents". El sindicat assegura que després de "múltiples intents de diàleg sense una resposta satisfactòria" han decidit convocar una vaga indefinida com a "única via per exigir un entorn de feina segur i digne".
Onada de vagues a la mobilitat
L'anunci de vaga indefinida a l'aeroport del Prat arriba l'endemà de la convocatòria d'una aturada a Rodalies aquest divendres. El Sindicat Ferroviari Intersindical ha anunciat una vaga per protestar contra les avaries en els sistemes de climatització dels trens, que provoquen temperatures elevades als combois. És a dir, per protestar contra la calorada que fa als trens de la xarxa ferroviària del país. Estan cridats a la vaga tots el personal de conducció i interventors de Renfe d'arreu de l'Estat.
Davant aquesta nova convocatòria de vaga, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta (de 06.00 a 09.30 hores i de 17.00 a 20.30 hores). Durant la resta de la jornada, el servei es prestarà al 33%, mentre que els trens d'alta velocitat i de llarga distància circularan al 73% de l'oferta prevista. Segons Renfe, les dues últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla.