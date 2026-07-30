Els bombers donen els incendis a Castella per «estabilitzats» i el de la Vall d'Uixó per «perimetrat»

Els equips de bombers han declarat "estabilitzats" els incendis d'Àvila i la Comunitat de Madrid després de més d'una setmana cremant fora de control i amb un total de 77.000 hectàrees afectades. D'altra banda, des del Cecopi al lloc de comandament avançat a Castelló, el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha informat que el foc de la Vall d'Uixó està "perimetrat", tot i que encara no ha estat declarat estabilitzat perquè no està assegurat. Tot plegat, amb l'amenaça d'un altre dijous d'onada de calor i risc extrem d'incendi.
L'evolució positiva dels incendis ha permès tornar a casa a la majoria dels veïns desallotjats al centre de la península Ibèrica, tot i que en alguns municipis d'Àvila hi ha hagut dubtes d'última hora per l'aparició d'algunes revifalles. A més, coincidint amb aquest retorn, s'ha declarat un nou incendi a Zamora que ha obligat a desallotjar 12 municipis.
A Castelló, però, 10.000 persones continuen sense poder tornar als seus domicilis, ja que l'incendi continua actiu. No avança i el perímetre és estable, amb un total de 9.300 hectàrees cremades després que s'hagin rebaixat les dades inicials, però els caps de l'emergència encara no veuen condicions idònies per revertir els desallotjaments. Concretament, han prorrogat el desallotjament 14 pobles i tres urbanitzacions de Betxí. Com a mínim, fins a les 23.59 hores d'aquest dijous.
Dos detinguts per l'incendi a la Gironda
A l'altra banda dels Pirineus, l'incendi de la Gironda també continua perimetrat i les revifades es produeixen en zones ja cremades. Això és important perquè la gran preocupació de l'Elisi és que l'incendi arribi a Bordeus, tot i que el desallotjament de la ciutat no està contemplat. De fet, unes 60.000 persones ja han pogut tornar a casa, mentre que unes altres 160.000 continuen desallotjades, amb 42.000 hectàrees afectades. La novetat és la detenció de dues persones presumptament involucrades en l'origen de les flames.