Detenen la parella de la víctima d'un crim masclista a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut al voltant de les 1.25 hores d'aquest dimecres un home relacionat amb la mort violenta d'una dona de 34 anys aquest dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. L'arrestat s'ha entregat en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials.\r\n\r\nEl detingut és la parella de la dona, segons l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals. Després de rebre l'avís, cap a tres quarts de vuit del vespre, diverses patrulles es van desplaçar al lloc dels fets, on va localitzar la dona ferida de gravetat. Va ser atesa pels serveis d'emergència, però va acabar morint.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetenen l'home que ha matat la parella en un pis a Barcelona\r\n\r\n\r\n \r\n