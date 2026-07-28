Maten una dona en un pis de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen com a crim masclista la mort d'una dona en un pis del carrer d'Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals. Segons ha avançat El Caso i han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets haurien tingut lloc cap a tres quarts de vuit del vespre i ara la policia catalana busca l'autor dels fets, que sospiten que podria ser la parella de la víctima.
Després de rebre l'avís, diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han localitzat la dona ferida de gravetat. Segons asseguren, la víctima ha estat atesa pels serveis d'emergències i, posteriorment, s'ha confirmat la seva mort. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets, i a hores d'ara no han facilitat més informació al respecte.
Ara bé, segons El Caso l'home hauria comès el crim en presència de menors i que hauria fugit de l'indret en un cotxe que ha estat trobat cremat poc després al carrer Palència, al barri de Navas. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquestes característiques aquest any a Catalunya. Fins ara, tres dones han mort per violència masclista a Catalunya des de principi d'any, segons les dades del Departament d'igualtat i Feminismes. Des que es van començar a recollir dades oficials, l'any 2012, a Catalunya hi ha hagut 162 feminicidis, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents assassinats.