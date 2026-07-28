Dos ferits, un en estat crític, per un atropellament al centre de Barcelona

Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó, a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el Servei d'Emergències Mèdiques, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic mentre que l'altra, una menor, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu.\r\n\r\nEl SEM ha activat 3 ambulàncies per fer front als fets. També s'han desplaçat fins al lloc dels fets diversos vehicles de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tal com ha pogut comprovar Nació, els quals encara es troben en el lloc de l'atropellament.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTMB assegura que el fum va entrar al vagó del metro per la reacció de diversos passatgers\r\n\r\n