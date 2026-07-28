Comencen les obres d'enderroc dels dos primers pavellons del recinte firal de Montjuïc

Les obres de la primera fase de remodelació del recinte firal de Montjuïc han entrat aquest dimarts en una nova etapa amb l'inici de l'enderroc dels palaus 4 i de Congressos, on es construirà el futur palau multifuncional. Així ho han explicat en roda de premsa la consellera d’Economia, Alícia Romero, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que han assegurat que faran tot el possible per complir amb el calendari, que marca la finalització de les obres el 2029.\r\n\r\nParal·lelament, també han començat els treballs per retirar les cobertes de fibrociment del Palau Alfons XIII i de l'antic Palau del Vestit, que es convertiran en el nou Palau de Congressos de Barcelona i un centre d'innovació i activitat econòmica.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls 53 nous municipis on es limiten els preus dels lloguers Marc Orts i Cussó\r\n\r\n