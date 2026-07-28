La Terra no és ovalada? La NASA revela un model geoide 3D que genera confusió

Una imatge viral de la Terra recorre les xarxes socials i els mitjans de comunicació. El planeta en forma de "patata", tal com l'han batejat alguns. L'ha publicat la NASA i es tracta d'un model geoide 3D. Però, què és un model geoide? La imatge de la NASA demostra que la Terra no és ovalada?
La mateixa NASA explica que el model científic geoide és una superfície equipotencial que es pot pensar com la forma que prendria una superfície oceànica a causa del camp gravitatori de la Terra. És a dir, el geoide mostra una superfície imaginària (equipotencial) que ensenya com canviaria el nivell del mar si cobrís tota la superfície de la Terra i estigués en complet repòs. Sense influència de marees, corrents, o altres fenòmens.
L'alçada dels geoides oscil·la entre 85 metres (Islàndia) i 10106 metres (Índia sud). Per tant, en la fotografia viral de la NASA, l'alçada del geoide és molt exagerada, per un factor de 10.000 metres per cada metre real. Per això, el geoide no representa la imatge real de la Terra des de l'espai, sinó que il·lustra un fenomen invisible i inapreciable per tots els humans, com són els camps gravitatoris, en una representació fotogràfica.
Com s'ha calculat l'alçada del geoide?
L'alçada geoide visualitzada aquí prové del model de camp gravitatori GOCO06s, un model de camp gravitatori global només per satèl·lit calculat pel projecte GOCO (Gravity Observation Combination). Es basa en més de mil milions d'observacions adquirides durant 15 anys de 19 satèl·lits. Aquests satèl·lits inclouen el Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) de la NASA i el Gravity Field i l'Ocean Circulation Explorer (GOCE).
Per què és important aquest model?
El geoide serveix per apreciar les irregularitats de la Terra. Les regions amb una concentració de roca més elevada, o bé magma o materials més densos generen una atracció gravitatòria lleugerament més gran. D'altra banda, les zones amb menor densitat produeixen "valls" on la força de la gravetat és una mica més feble.
Per aquest motiu, la Terra és irregular, perquè és imperfecte de forma, ja que, segons la regió i les seves característiques, la força de la gravetat canvia. Gràcies a aquests avenços científics, els investigadors poden aprofundir en l'estudi de la composició del planeta i disposar de referències precises per continuar estudiant el comportament del globus terraqüi.