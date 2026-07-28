La Generalitat i Vietnam Airlines exploren un vol directe entre Barcelona i Hanoi

La Generalitat i Vietnam Airlines exploren establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha reunit amb directius de l'aerolínia, explica que les dues parts han "assentat les bases" per estudiar la connexió. Si s'acaba fent efectiva, Barcelona serà la primera ciutat de l'Estat a operar la ruta.
El president assegura que l'aeroport del Prat, tot i estar "molt al límit", pot acollir el vol però que ara mateix "el coll d'ampolla" és la disponibilitat d'avions per part de Vietnam Airlines. Illa també ha volgut ser prudent i ha demanat anar pas a pas. "He vist interès i crec que no serà immediat, però també volem que les decisions que es prenguin estiguin fonamentades", ha subratllat.
El president de la Generalitat i la delegació catalana al Vietnam -on també hi ha la Cambra de Comerç- s'han reunit amb directius de l'aerolínia i el seu vicepresident executiu, Nguyen Quang Trung. A la sortida, Salvador Illa ha recordat que "hi ha mercat" per engegar una connexió directa entre Barcelona i Hanoi, perquè anualment hi ha "uns 50.000 passatgers" que volen de Catalunya a la capital del país del sud-est asiàtic fent escala en ciutats on sí que opera aquesta ruta. "Per tant, hi ha mercat i a més, està creixent", ha subratllat Illa.
Un aeroport del Prat «molt al límit», un dels esculls
Durant la trobada amb els directius de Vietnam Airlines, tant el Govern com la companyia han posat damunt la taula aquestes dades, que han permès "posar les bases per explorar l'establiment d'aquesta connexió directa" amb Hanoi, ha afirmat Illa. De fet, des de Vietnam Airlines se li ha traslladat l'interès per reforçar connexions amb Europa i, molt especialment", amb l'estat espanyol, "que és qui més està treballant" per tenir la connexió.
Per a Salvador Illa, tot i que l'aeroport del Prat estigui "molt al límit", el projecte d'ampliació obre perspectives per operar la ruta directa amb el Vietnam. "El coll d'ampolla està en la disponibilitat d'avions", ha reiterat el president de la Generalitat, que també ha dit que el Govern està a favor que les decisions que es prenguin no siguin "ràpides" sinó "estudiades, fonamentades i que puguin perdurar en el temps".