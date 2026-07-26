Illa veu «benvinguda» la proposta d'assumir l'execució d'obres a l'AP-7 però vol un debat «serè»: «N'hi ha d'haver més»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat "benvinguda" la proposta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, sobre l'assumpció de l'execució d'obres de l'AP-7 per part de l'executiu, però ha demanat un debat "serè" i "sense presses".\r\n\r\n"Benvinguda sigui, n'hi ha d'haver més, i hem de fer una reflexió serena", ha defensat en una intervenció davant dels mitjans, en el marc de la seva visita a l'empresa Relats, a Da Nang (Vietnam). Així mateix, ha argumentat que hi ha accidents "perquè hi ha obres", després de l'esvoranc de l'L9 i la fuita de gas a plaça de Sants. Amb tot, ha apuntat a "extremar mesures" a causa del "boom' d'inversió pública.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nJunqueras reclama que Catalunya assumeixi les obres de millora de l'AP-7\r\n\r\n\r\n \r\n