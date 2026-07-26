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Illa veu «benvinguda» la proposta d'assumir l'execució d'obres a l'AP-7 però vol un debat «serè»: «N'hi ha d'haver més»

Política

  • El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l'ambaixadora d'Espanya al Vietnam, Carmen Cano, entrant a l'empresa Relats, al Da Nang, Vietnam

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Publicat el 26 de juliol de 2026 a les 11:04

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat "benvinguda" la proposta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, sobre l'assumpció de l'execució d'obres de l'AP-7 per part de l'executiu, però ha demanat un debat "serè" i "sense presses".

"Benvinguda sigui, n'hi ha d'haver més, i hem de fer una reflexió serena", ha defensat en una intervenció davant dels mitjans, en el marc de la seva visita a l'empresa Relats, a Da Nang (Vietnam). Així mateix, ha argumentat que hi ha accidents "perquè hi ha obres", després de l'esvoranc de l'L9 i la fuita de gas a plaça de Sants. Amb tot, ha apuntat a "extremar mesures" a causa del "boom' d'inversió pública.

 

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