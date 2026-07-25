Junqueras reclama que Catalunya assumeixi les obres de millora de l'AP-7

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat que la Generalitat assumeixi l'execució de les obres de manteniment i ampliació de la capacitat de l'AP-7. En una entrevista a EFE, el dirigent republicà ha assegurat que aquesta i altres mesures es podrien concretar "immediatament" en una reunió bilateral entre els governs català i espanyol prevista per al setembre, un cop acabin les vacances d'estiu.
La proposta passa per posar en marxa la Societat Mercantil d'Inversions de Catalunya, un organisme acordat entre ERC i el Govern de Salvador Illa en el marc dels darrers pressupostos. Segons Junqueras, ha de servir per redactar projectes, impulsar estudis i, sobretot, "garantir que les inversions compromeses per l'Estat a Catalunya s'executin de manera efectiva".
Junqueras ha vinculat aquesta iniciativa als últims informes de la Intervenció General de l'Estat, que situen Catalunya com a receptora de només el 8,6% de la inversió regionalitzable executada pel govern espanyol durant el 2025. El líder d'ERC assegura que aquestes dades "evidencien la incapacitat de l'Estat per complir els seus compromisos i justifiquen un traspàs de competències". "L'Estat ha de respondre a la seva ineficàcia amb més sobirania per a Catalunya, més eines, més competències i més recursos", ha afirmat el Junqueras, que defensa que sigui la Generalitat qui gestioni i adjudiqui les obres, mentre que l'Estat en manté la titularitat i el finançament.
Més inversions a la N-260 i la N-II
Més enllà de l'AP-7, ERC també planteja reforçar les encomanes de gestió que ja estan en marxa. En el cas de l'Eix Pirinenc (N-260), Junqueras proposa ampliar en 300 milions d'euros la inversió prevista, que actualment és de 260 milions. Pel que fa a la N-II, especialment al seu pas pel Maresme, reclama augmentar la dotació actual de 384 milions d'euros, tot i que no concreta quina hauria de ser la nova xifra. Segons el dirigent republicà, aquest model permetria agilitzar unes actuacions que sovint acumulen anys de retard i garantir una millor execució de les infraestructures estratègiques.
ERC no renuncia al Consorci d'Inversions
Malgrat apostar per la nova societat mercantil, Junqueras ha insistit que ERC continua defensant la creació d'un Consorci d'Inversions entre l'Estat i la Generalitat, una fórmula que considera més efectiva per assegurar el compliment de les inversions estatals a Catalunya. El líder republicà ha recordat que aquesta iniciativa va quedar bloquejada al Congrés després del vot contrari de Junts, però ha avançat que ERC la tornarà a impulsar perquè considera que és "la millor eina per posar fi al dèficit d'execució inversora que arrossega Catalunya des de fa anys".