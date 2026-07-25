Crida del Govern a extremar les precaucions: ja han mort 34 persones ofegades aquest 2026

El Govern ha fet aquest divendres una crida a extremar les mesures de prevenció coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments. Des de començament d'any, 34 persones han mort ofegades a Catalunya: 19 a les platges, 10 a les piscines i 7 en aigües interiors. L'última, un jove al canal marítim d'Amposta aquest dissabte. Durant tot el 2025 van morir 46 persones ofegades al país.
L'executiu recorda que la majoria d'aquests accidents es poden evitar si se segueixen unes pautes bàsiques de seguretat. Entre les principals recomanacions hi ha banyar-se acompanyat, escollir zones amb servei de socorrisme, respectar la senyalització i les indicacions dels socorristes, evitar el consum d'alcohol abans del bany i mantenir una vigilància constant dels infants.
Si es té en compte només la temporada d'estiu d'aquest 2026, que comença el juny, la majoria de víctimes s'han registrat a les platges de la Costa Daurada, amb 10 morts, mentre que la Costa Brava n'ha concentrat dues i la Costa Central, una. El Govern també alerta de l'increment dels accidents greus a l'aigua. Aquesta temporada d'estiu s'han registrat 21 ferits per ofegament a les platges i 27 a les piscines, unes xifres que suposen un augment del 31% i del 80%, respectivament, en comparació amb el mateix període de l'any passat.
La tercera causa de mort accidental
Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. La classificació està encapçalada, a molta distància de la resta, per les caigudes accidentals, que afecten especialment la població gran i provoquen entre 1.000 i 1.200 morts anuals. Els accidents de trànsit, que centren múltiples campanyes i als que es dediquen importants recursos públics, són la segona causa amb una mitjana de 204 morts els últims cinc anys.