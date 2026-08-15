Els Bombers reben 94 avisos per incidències provocades per les tempestes

Els Bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes entre les dotze del migdia i les vuit del vespre. Les actuacions han inclòs inundacions, sanejaments i arbres caiguts, així com rescats de muntanya i orientacions d’excursionistes perduts.\r\n\r\nPer regions, els avisos s’han concentrat sobretot a les comarques centrals, la regió metropolitana i Lleida. Paral·lelament, el telèfon d’emergències 112 ha gestionat 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja fins a les vuit del vespre. La majoria de les trucades s’han originat al Baix Llobregat (18%), seguit del Segrià (17%) i el Ripollès (12%).\r\n\r\n\r\n🚒⛈️94 avisos rebuts #bomberscat per #INUNCAT (12h-20h). Inundacions, sanejaments, arbres caiguts, etc. A més, rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts.\r\n\r\nPer Regions: #RECentre 25#REMSud 18#REMNord 28#RELleida 9#REGirona 12#RETarragona 1#RETerresEbre 1 pic.twitter.com/gK5ajHbcqb\r\n— Bombers (@bomberscat) August 15, 2026\r\n