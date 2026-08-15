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Els Bombers reben 94 avisos per incidències provocades per les tempestes

Societat

  • Els Bombers reben 94 avisos per incidències provocades per les tempestes -

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Publicat el 15 d’agost de 2026 a les 21:01

Els Bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes entre les dotze del migdia i les vuit del vespre. Les actuacions han inclòs inundacions, sanejaments i arbres caiguts, així com rescats de muntanya i orientacions d’excursionistes perduts.

Per regions, els avisos s’han concentrat sobretot a les comarques centrals, la regió metropolitana i Lleida. Paral·lelament, el telèfon d’emergències 112 ha gestionat 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja fins a les vuit del vespre. La majoria de les trucades s’han originat al Baix Llobregat (18%), seguit del Segrià (17%) i el Ripollès (12%).

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