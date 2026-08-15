El Marroc expulsa als periodistes de RTVE i EFE de Castillejos

Les autoritats del Marroc han obligat als periodistes de RTVE i EFE a abandonar Castillejos (Fnideq), al nord del país, mentre cobria els moviments i la situació social a l’entorn de la frontera amb Ceuta. La radiotelevisió pública espanyola ha denunciat l’expulsió i l’ha qualificat d’un "obstacle d’enorme gravetat a la llibertat de premsa i al dret a la informació".
Segons RTVE, els seus professionals es trobaven a la localitat fent "una cobertura periodística rigorosa i d’indubtable interès públic" quan han rebut l’ordre d’abandonar la zona, que les autoritats marroquines haurien justificat amb l’argument de "complir instruccions", sense oferir cap explicació formal. El president de RTVE, José Pablo López, ha carregat contra la decisió i ha defensat que els periodistes de la corporació han de poder informar sobre el terreny sense restriccions arbitràries.
El president de la corporació també ha remarcat que el compromís dels professionals amb una cobertura "honesta, objectiva i sobre el terreny" dels esdeveniments migratoris no pot quedar limitat per decisions que, segons RTVE, impedeixen mostrar la realitat. López també ha exigit a les autoritats marroquines "plenes garanties i el màxim respecte" perquè els periodistes puguin exercir el seu ofici amb llibertat a qualsevol punt de l’entorn fronterer.
La corporació pública ha recordat que el lliure exercici del periodisme és una "garantia democràtica fonamental" perquè la ciutadania pugui rebre informació sobre esdeveniments que tenen un impacte directe a Espanya i Europa. En aquest sentit, ha advertit que restringir l’accés dels periodistes als punts d’interès informatiu "debilita de forma directa la transparència internacional".
Moncloa defensa la llibertat de premsa
El govern espanyol ha reaccionat a l’incident i ha assegurat que defensa la llibertat de premsa "en tot moment i en totes les parts del món". Fonts de la Moncloa han explicat que l’ambaixada espanyola a Rabat manté un contacte permanent tant amb els periodistes afectats com amb les autoritats marroquines. L’executiu ha indicat que està "buscant una solució" a l’incident, però sense concretar quines mesures ha adoptat ni si Rabat ha ofert explicacions sobre l’ordre d’expulsió. La resposta del govern arriba després de la denúncia pública de RTVE, que ha informat que la seva direcció es manté en contacte i coordinació amb els canals diplomàtics i amb altres mitjans afectats.