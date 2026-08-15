L’Aplec Internacional porta la cultura catalana a Estocolm: «Em sento com a casa»

Els catalans residents a Suècia han pogut tornar a sentir parlar català pels carrers, escoltar havaneres i veure castellers, sardanes i balls tradicionals a milers de quilòmetres de Catalunya amb motiu del 38è Aplec Internacional d’Adifolk, celebrat a Estocolm. "Estic a Estocolm, però tinc part de Catalunya aquí. Et sents com si estiguessis a casa, però des d’un altre país", explica Manuel, un català resident a la capital sueca.
Xavier, barceloní del barri de Gràcia que fa 13 anys que viu al país, també considera que l’Aplec és una oportunitat per "recuperar les tradicions" i transmetre-les als seus fills, que han crescut a Suècia. A més, la trobada també serveix perquè molts habitants d’Estocolm descobreixin la cultura catalana.
Les actuacions al centre de la ciutat han atret nombrosos vianants, molts dels quals no coneixien les tradicions que s’hi mostraven. "No ho veus gaire sovint, per això és fascinant", explica una veïna. Mirtha Alvarado de Rubio, que fa 42 anys que viu a Estocolm, assegura que l’Aplec li ha permès descobrir fins i tot l’existència de la llengua catalana: "No tenia ni idea que tenien un altre idioma o que eren diferents als espanyols", reconeix.
Una finestra a la cultura catalana
Per als catalans que viuen a Suècia, l’Aplec és també una manera de mantenir el vincle amb Catalunya. Santi, de Lleida i resident al país des del 2022, destaca que la trobada concentra expressions de cultura popular de diferents punts del territori: "És una manera molt bona de compartir la cultura catalana arreu del món", afirma. Els castellers són, per a ell, un dels elements més representatius i amb més impacte visual.
Entre els assistents també hi ha participants que han convertit l’Aplec en una cita habitual. És el cas de Jordi Mercader, de Girona, que viatja amb un grup d’amics i adapta les vacances a les ciutats on se celebra la trobada. Amb 38 edicions, l’Aplec Internacional s’ha consolidat així com una eina per portar la cultura popular catalana més enllà de Catalunya i, alhora, com un punt de trobada per als catalans que viuen a l’estranger.