Una universitat catalana entre les 200 millors del món segons el rànquing de Shanghai

La Universitat de Barcelona (UB) es torna a situar entre les 200 millors universitats del món, segons la darrera edició de l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), conegut com a rànquing de Shanghai. La universitat catalana ocupa la forquilla 151-200 i és l’únic centre de l’Estat que apareix en aquest segment de la classificació. La UB reivindica el resultat després de "més de vint anys de lideratge estatal" en aquest rànquing i destaca que durant la majoria de les darreres vint edicions ha estat líder en solitari de l’Estat, tot i que en sis ocasions ha compartit aquesta posició amb altres centres espanyols situats en la mateixa forquilla.
El rànquing analitza unes 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors i, a banda de la UB, apareixen altres centres dels Països Catalans: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es troba a la forquilla entre la 201 i 300, la Universitat de València es classifica entre la 301 i la 400, i la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de València apareixen entre la 401 i la 500. El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha aprofitat la classificació per reivindicar el sistema català universitari com una "potència".
Al rànquing també hi apareixen universitats de l'estat espanyol com la Universitat Complutense de Madrid, en la forquilla 201-300, o la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Granada i la Universitat del País Basc que se situen entre les 301 i les 400; mentre que la Universitat de Navarra, la Universitat de Sevilla i la Universitat de Saragossa ocupen la forquilla 401-500.
Harvard lidera el rànquing mundial
Les universitats dels Estats Units tornen a dominar les primeres posicions de la classificació, amb Harvard al primer lloc, seguida de Stanford, mentre que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) tanca el podi. Pel que fa als indicadors analitzats, la UB obté una puntuació de 47,8 en producció científica, que la situa en la posició 137 mundial en aquest àmbit, a bada de millorar, també, en rendiment per càpita, amb 27,6 punts.
Guàrdia ha celebrat els resultats i ha destacat "l'enorme millora" de la universitat en l’impacte de les publicacions científiques, com també "l’esforç" dels investigadors per assolir un nivell d’excel·lència. El rànquing de Shanghai té en compte indicadors com els premis obtinguts per l’alumnat i el professorat, el nombre d’investigadors més citats, els articles publicats en revistes de referència i l’eficiència acadèmica en funció de la dimensió de cada institució.