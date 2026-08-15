Una vintena d'estacions de Renfe i Adif en obres durant l'estiu

Més d'una vintena d'estacions de tren d'arreu de Catalunya estan en plenes obres aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe ha destacat que treballa en cinc grans obres, d'entre les quals sobresurt la de Molins de Rei, la majoria de les quals tenen un pressupost d'entre 1,5 i 3 milions d'euros. És el cas de Cornellà, on hi ha l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, datat de 1855, i s'hi preveu una reforma pressupostada en 1,7 milions (sense IVA).
També hi ha en execució la rehabilitació del vestíbul, taquilles i il·luminació d'andanes de Barcelona-El Clot -1,6 milions-, i una millora integral Santa Perpètua de Mogoda-La Florida focalitzada en l'accessibilitat -2,2 milions-. Se surten d'aquesta mitjana de despesa les obres de Molins de Rei, que superen els 9 milions d'euros perquè, a part d'un nou edifici, inclouen la redistribució de les vies. El pla d'obres "grans" que Renfe té en marxa també engloba la millora integral de l'estació de Llinars del Vallès, que estan aturades amb previsió de reprendre-les al setembre.
Una desena de modernitzacions i noves estacions d'Adif
Adif, al seu torn, treballa en la construcció de sis edificis nous. La inversió més gran en marxa és entorn de l'estació de Sants de Barcelona, on destinen 150 milions d'euros per ampliar les instal·lacions pel cantó de la plaça Països Catalans, de la qual l'ens ferroviari també assumeix la restauració i reordenació de l'entorn.
Les altres grans estacions en procés de construcció són a Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac, dues ciutats que estan immerses en macroprojectes de soterrament de les vies. A Sant Feliu hi ha pressupostats 22,8 milions per construir la nova estació, mentre que a Montcada es treballa en dos nous edificis per a les parades de Montcada i Reixac (13,6 milions) i per a Montcada-Bifurcació (7 milions).
L'ens ferroviari també està invertint a fer una nova estació a Reus Bellissens, que costarà 10 milions, i una altra a Parets del Vallès, vinculada al desdoblament de l'R3 (12,3 milions). D'altra banda, Adif té pendent començar les obres de les estacions de Girona i Viladecans. En el primer cas, hi ha destinats 2,9 milions per urbanitzar la plaça d'Espanya i millorar la integració de l'estació a la ciutat. Pel que fa al municipi del Baix Llobregat, l'obra està licitada pendent d'adjudicar. Són 5,4 milions d'euros per fer millores al vestíbul, al pas inferior, als ascensors i les andanes.
Set projectes de reformes o noves estacions
Més enllà de l'escenari d'obres en marxa que Adif té aquest estiu, l'ens ferroviari ha recordat que la construcció o reforma de set estacions estan en fase de redacció de projecte. Un dels més grans es planteja a Figueres, on es vol construir una variant ferroviària i remodelar l'estació. A Barcelona, a les estacions Fabra i Puig i El Clot es treballa per millorar els accessos, vestíbuls i andanes, com també revisar la intermodalitat. Al Vallès, a Mollet-Santa Rosa s'hi planifica un nou edifici i una nova via per millorar la capacitat, alhora que es vol eliminar el pas a nivell.
També hi ha obres previstes al Penedès. En concret, a Sant Sadurní d'Anoia per modificar la distribució de les vies, reformar l'edifici de viatgers i millorar l'accessibilitat i confort de les andanes. Al Maresme, Adif treballa en un projecte per millorar l'operativitat i fer una nova via d'apartat a Tordera.
Robatori de cables i error en el sistema de l'R3
Des dels robatoris de cables fins a la paralització de les obres per la caiguda d'un mur de contenció -fa tres mesos- a Montcada Bifurcació, l'R3 fa mesos que acumula incidències que han obligat a redirigir la circulació en diverses vegades. Aquest dijous va ser una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari el que va obligar a tallar la circulació entre les parades de la Garriga i Puigcerdà de la línia que connecta Barcelona amb el nord del país. Un problema que es va solucionar hores després i va permetre la tornada a la normalitat dels trens.