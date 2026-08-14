L'Associació Buchenwald celebra que la Model sigui la nova seu del Memorial Democràtic

L’amical de Buchenwald, membre del Consell de Participació del Memorial, ha celebrat amb una publicació a les xarxes que la Model passi a ser la nova seu del Memorial Democràtic, tal com va avançar Nació en exclusiva. Després de l'acord que estan ultimant la Generalitat i l'Ajuntament, la institució passarà a tenir una nova i definitiva ubicació després d'anys d'alts i baixos i trasllats continus.\r\n\r\nL'Associació Buchenwald és una entitat que lluita per la memòria dels deportats als camps de concentració nazis, en especials dels republicans. A més, promou i reivindica els valors antifeixistes, la cultura de la pau i els drets humans de forma transversal. \r\n\r\n\r\nFinalment, amb un acord entre l'ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Justícia, La MODEL serà la nova seu del @catmemoria . Bona noticia . Com a membres del Consell de Participació del Memorial,donem suport a la proposta. pic.twitter.com/6yFQrBcnnD\r\n— Amical de Buchenwald (@DeBuchenwald) August 14, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nEXCLUSIVA\r\n\r\nLa Model serà la nova seu del Memorial Democràtic Ferran Casas i Manresa\r\n\r\n