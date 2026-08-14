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L'Associació Buchenwald celebra que la Model sigui la nova seu del Memorial Democràtic

Societat

  • Presó Model de Barcelona -

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Publicat el 14 d’agost de 2026 a les 20:49

L’amical de Buchenwald, membre del Consell de Participació del Memorial, ha celebrat amb una publicació a les xarxes que la Model passi a ser la nova seu del Memorial Democràtic, tal com va avançar Nació en exclusiva. Després de l'acord que estan ultimant la Generalitat i l'Ajuntament, la institució passarà a tenir una nova i definitiva ubicació després d'anys d'alts i baixos i trasllats continus.

L'Associació Buchenwald és una entitat que lluita per la memòria dels deportats als camps de concentració nazis, en especials dels republicans. A més, promou i reivindica els valors antifeixistes, la cultura de la pau i els drets humans de forma transversal. 

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