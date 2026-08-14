Per què Rodalies va fer curt per l'eclipsi? No hi va haver reforç real cap al sud

L'eclipsi va deixar dues grans imatges: l'espectacle natural i l'enèsim caos a Rodalies. I, en plena picabaralla política, la pregunta és per què l'oferta de trens va quedar tan curta, especialment per desplaçar-se a la tarda de Barcelona cap al sud. Nació ha analitzat totes les circulacions dels dies 11 i 12 d'agost i mostren com a la pràctica no hi va haver un reforç real. Malgrat que dues expedicions van passar de composicions simples a dobles, la cancel·lació d'una tercera, va fer que l'oferta a la tarda acabés sent tot just de 327 places més. Tot plegat, en un context en què la demanda va superar clarament les previsions de Renfe.
Col·lapse a Sants: no hi havia prou oferta
Entre les 15:15 i les 18.15 de l'estació de França hi havia programat un total de set expedicions cap al sud que podien servir per anar a veure l'eclipsi a la zona de totalitat. Tres trens cap a Reus (R15), dos cap a Tortosa (R16) i dos de mitjana distància cap a l'Aragó.
Es tractava de la mateixa freqüència que qualsevol altre dia, però amb un suposat notable augment d'oferta. Concretament, segons ha pogut comprovar aquest diari, dos dels serveis cap a Reus es van reforçar -van passar de ser composicions simples a dobles- i un tercer cap a Tortosa.
Si aquestes circumstàncies s'haguessin complert s'hauria passat de 3.949 a 4.694 places. Són els càlculs realitzats per aquest mitjà amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies a partir de l'aplicació Transporta'm i de les capacitats màximes de cada tipus de sèrie de tren: 447, 448, 449 i 470. Tanmateix, el tercer comboi finalment es va cancel·lar, fet que va provocar que l'oferta de baixada fos finalment de només 327 places més.
Renfe, inicialment ha assegurat a aquest mitjà que “la majoria de les circulacions dels trens cap al sud ho van fer en doble composició”. No obstant això, amb les dades presentades per Nació han admès que almenys quatre ho van fer en simple “en funció de la disponibilitat de material”.
De fet, la cancel·lació del tren 18131 s'explica, segons la companyia, pel mateix caos a l'estació de Sants. La incidència a la infraestructura que va afectar l'R2sud va obligar a reduir les freqüències i va afavorir la concentració de viatgers, anessin o no a veure l'eclipsi, coincidint amb la fi de la jornada laboral. Tot plegat, va provocar que el nombre de persones que intentessin viatjar -la majoria amb bitllets- fos clarament superior a les places disponibles.
A més, els sis trens que realment van enllaçar Barcelona amb el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre ho van fer amb un retard mitjà de 51 minuts, amb puntes de fins a 67.
Els reforços programats i d'emergència de pujada
Malgrat que feia setmanes que l'eclipsi era el principal tema als mitjans, Renfe no va anunciar fins aquest dilluns 10 d'agost que afegiria un tren especial per facilitar el retorn cap a l'àrea de Barcelona. No consta que el Govern, que va crear una comissió interdepartamental per l'eclipsi presidida per Salvador Illa que es va reunir de forma plenària diverses vegades i en forma de subcomitès fins en un centenar d'ocasions, exigís més servei, segons ha avançat la Ser.
El servei extra era un servei amb composició doble que va ser clarament insuficient i que va obligar Renfe a fer arribar al Camp de Tarragona un tren de la línia R11 -la que uneix Barcelona amb les comarques gironines- que ja havia finalitzat el servei. Aquest comboi doble extra -a més d'un autobús per treure 15 passatgers que havien quedat a Reus- va permetre que cap passatger quedés a les estacions, que Protecció Civil pogués desactivar el Ferrocat i que la situació quedés resolta a mitjanit.
La versió oficial de Renfe -que recull una nota de premsa- assegura que l'R15 va augmentar de 1.800 a 3.600 places mentre que l'R16 va passar de 1.000 a 1.600. Les fonts consultades no aclareixen com es computa la cancel·lació del tren -amb un màxim de 1.102 places-. De fet, si es té en compte el conjunt del dia, segons els càlculs de Nació, l'oferta total va passar de 52.343 places la vigília a 55.905, un augment de 3.562 -3.397 en sentit nord-, però de les quals 1.100 van ser aportades pel tren nocturn d'emergència.
“Ens va sorprendre que només es posés un sol tren de reforç. Imatges com les de Sants, Tarragona o Altafulla fan una mica de por. No es va planificar el transport públic i no es va saber reaccionar a mesura que augmentava l'expectació per l'eclipsi”, explica Carles Garcia, president de l'associació per a la Promoció del Transport Públic, en declaracions a aquest mitjà.
No hi havia més trens?
Davant del ball de xifres, Dignitat a les Vies -amb el suport de la resta d'entitats d’usuaris de Rodalies-, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al Govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l’operatiu ferroviari.
Fins ara, una de les poques versions oficials per explicar la diferència entre la insuficient oferta i la demanda l'ha donat David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies, en declaracions a la Ser i RAC1. “Malauradament, no tenim més trens per posar més places. Hem reorganitzat tot el servei i no podem deixar sense trens la resta de Catalunya”, ha assegurat.
Sobre el reforç de combois, el mateix secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ja admetia que s'havia fet curt: “Tots els que s'han pogut tant d'anada com de tornada. No han han estat tots com hauria estat desitjable”, afegia. Més contundent es mostrava Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, en declaracions a Catalunya: assegurava que hi havia hagut “manca de previsió" i que només la presència dels Mossos d'Esquadra -que van arribar a tancar l'estació dimecres a la nit- van impedir problemes més greus.
En la mateixa línia, es va expressar a l'Aquí Catalunya el portaveu d'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas. El sindicalista va admetre que hi ha un problema de combois, però que va faltar anticipació per preveure-ho i portar-ne d'altres zones. En aquest sentit, Renfe no ha aclarit a Nació quina va ser l'afluència de passatgers a l'R11 -en direcció a les comarques gironines- i si va baixar respecte al dia anterior, per tal d'haver reforçat més el corredor sud. Això sí, la nota de premsa oficial mostra una realitat bastant diferent de la que van viure els milers de passatgers atrapats en estacions com Tarragona o Altafulla: “El retorn dels viatgers s'ha pogut realitzar d'acord amb els horaris programats a les línies reforçades, absorbint amb garanties l'increment de demanda”.
Com s'ha calculat el nombre de places ofertes?
La nota de premsa de Renfe es limita a afirmar un reforç del 100% de l'R-16 -de 1.800 a 3.600 places- i del 60% a l'R-15 -de 1.000 a 1.600-.
Per tal de calcular l'oferta real tant del conjunt del dia com sobretot de la tarda, s'han analitzat el resum de circulacions de l'app Transporta'm, dels dies 11 i 12 d'agost.
A través de dades obertes, assenyala quin tipus de composició tenen els trens -simples i dobles i quina sèrie de vagons- i també si s'han cancel·lat. Hi ha un total de sis expedicions on no constava el tipus de composició i que Nació ha aconseguit a través de fonts pròpies.
Per calcular les places de cada tren s'han tingut en compte les següents capacitats màximes (asseguts i dempeus) a partir de documents oficials de Renfe i promocionals de la PTP. Nació ha intentat sense èxit que la companyia confirmés la capacitat dels vagons.
- Sèrie 447: 505 places
- Sèrie 448: 520 places
- Sèrie 449: 550 places
- Sèrie 470: 600 places