El Meteocat amplia i intensifica els avisos per calor extrema: 34 comarques en alerta

Una mala notícia i una de bona. Farà molta calor -més encara- avui i demà. La bona? A partir de dissabte els termòmetres començaran a baixar i iniciaran un procés de normalització que podria deixar una segona meitat d'agost relativament de bon passar. De moment, 48 hores de penitència: el Meteocat ha activat avisos de calor nocturna i diürna a una trentena de comarques.
Màximes per sobre dels 40 graus
Aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi, Catalunya va igualar el rècord de dies per sobre dels 40 graus. La setzena jornada del 2026 per sobre d'aquest llindar només es va superar a Alcarràs (40,2 ºC). Avui i demà, en canvi, tot apunta que aquests valors poden ser més alts i, sobretot, més generalitzats: a la major part de Ponent, a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, al Pallars Jussà i caldrà veure si localment a la Catalunya Central.
La predicció podria ser un calc dels darrers dies. Matins de sol, migdies molt càlids -una mica més que ahir- i ruixats i tempestes de tarda. Aquest dimecres es restringiran a Pirineu, Prepirineu i algun punt de la Catalunya Central mentre que demà poden ser més extensos. Això sí, no s'esperen grans intensitats i, de fet, fins dissabte no reapareixen els avisos per intensitat de pluja.
Sí que hi ha avisos per calor diürna i nocturna, el Meteocat n'ha ampliat l'extensió i sobretot la intensitat. En aquest sentit, els taronja reapareixen a Ponent, a punts de l'Ebre i del Prepirineu, però de cara a dijous també a la regió metropolitana de Barcelona i a la Catalunya Central.
Dijous 13 d'agost
Avisos del Meteocat en 23 comarques.
Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)
- Noguera (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
Divendres 14 d'agost
Avisos del Meteocat en 31 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)
- Noguera (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Garrigues (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Barcelonès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
Dissabte 15 d'agost
Avisos del Meteocat en 14 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per intensitat de pluja: 20 litres en mitja hora (perill màxim 1/6)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Val d'Aran (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Segrià (avís groc)