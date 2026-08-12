Tres dies de calor extrema: 19 comarques en alerta

Arriba l'eclipsi i també la calor extrema. Malgrat que fa molts dies que les temperatures són clarament per sobre de la mitjana, a partir d'avui repuntaran i tornaran els valors de 40 graus. Seran tres dies amb màximes disparades -especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre-, a l'espera d'una normalització que podria ser permanent el pròxim cap de setmana. En total, el Meteocat ha posat 19 comarques en alerta per calor intensa.
Matins de sol, tardes de ruixats
Els tres dies d'aquest pic de calor repetiran el mateix patró meteorològic. Matí de sol i tarda de ruixats. Això sí, més aviat febles -no s'esperen les tempestes d'inicis de setmana- i força restringits al Pirineu, Prepirineu i, com a molt, alguns punts de la Catalunya Central.
I núvols? Per aquest dimecres podran aparèixer a qualsevol punt de la meitat nord mentre que al sud poden enteranyinar el cel al litoral de l'Ebre i del sud del Camp de Tarragona. On podrien fer més la guitza per observar la totalitat de l'eclipsi és al massís dels Ports.
Les temperatures, avui ja poden fregar els 40 graus a Ponent i a la Ribera d'Ebre, mentre que demà també s'hi pot sumar el Pallars Jussà.
Dimecres 12 d'agost
Avisos del Meteocat en quatre comarques.
Avís per calor diürna (perill màxim 1/6)
- Segrià (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
Dijous 13 d'agost
Avisos del Meteocat en 15 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per calor diürna (perill màxim 1/6)
- Noguera (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
Divendres 14 d'agost
Avisos del Meteocat en 16 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
Avís per calor diürna (perill màxim 1/6)
- Noguera (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)