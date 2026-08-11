Tempestes intenses i màximes de 40 graus: el Meteocat posa 31 comarques en alerta

Falten poc més de 24 hores per a l'eclipsi. I, meteorològicament parlant, passaran moltes coses abans. En aquest sentit, dimarts tornaran les tempestes a la meitat nord i poden ser especialment intenses al Ripollès i la Garrotxa. De cara a dimecres, la calor tornarà a repuntar amb màximes que poden tornar a fregar o superar els 40 graus a Ponent. En total, els avisos del Meteocat afecten 31 comarques. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat l'Inuncat en fase d'alerta.
No es descarten fenòmens de temps violent
Aquest dimarts es repetirà el típic patró meteorològic d'estiu: matí assolellat, tarda amb tronades. Avui, les precipitacions afectaran tota la meitat nord. Seran especialment intenses al nord-est -hi ha avisos taronja per al Ripollès i la Garrotxa-, però també descarregarà amb ganes a qualsevol punt de les comarques gironines, la Catalunya Central i, de cara al vespre, també al Prepirineu occidental. El Meteocat adverteix que les precipitacions aniran acompanyades d'aparat elèctric i, fins i tot, fenòmens de temps violent.
De cara a dimecres, les precipitacions quedaran restringides al Pirineu i Prepirineu, tot i que no es descarta algun ruixat també a la Catalunya Central. A l'hora de l'eclipsi, no es descarten nuvolades al terç nord i, atenció, també a l'extrem sud, especialment al massís del Port, així com en punts del prelitoral. En tot cas, a les zones de totalitat no s'espera pluja.
Torna la calor
Les darreres nits estan sent molt dures a la costa. I això no s'acaba: el Meteocat adverteix d'almenys una nit més de maldormir. De cara a dimecres, a més, la calor diürna es torna a disparar: ja hi ha avisos per temperatures extremes a Ponent on es poden tornar a fregar o superar els 40 graus. La situació es mantindrà, com a mínim, dijous i divendres.
Dimarts 11 d'agost
Avisos del Meteocat en 15 comarques.
Avís per intensitat de pluja: 20 litres en 30 minuts (perill màxim 1/6)
- Ripollès (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Berguedà (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
Dimecres 12 d'agost
Avisos del Meteocat en 17 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Segrià (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
Avís per calor diürna (perill màxim 1/6)
- Noguera (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
Dijous 13 d'agost
Avisos del Meteocat en set comarques.
Avís per calor diürna (perill màxim 1/6)
- Noguera (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)