Sorprenent troballa a Catalunya d'un ratpenat dels Alps i Escandinàvia

Una expedició científica al parc natural del Cadí-Moixeró ha trobat per primer cop a Catalunya -i a la península Ibèrica- un ratpenat del nord (cnephaeus nilssonii), una espècie típica dels Alps i Escandinàvia. La captura d'un exemplar d'aquesta espècie permet incorporar un nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i amplia de manera "extraordinària" la distribució d'aquest quiròpter, considerat un dels més septentrionals del planeta.
En concret, l'exemplar del ratpenat del nord es va capturar el passat 20 de juliol durant una campanya de mostreig encarregada pel parc natural al Grup de Recerca BiBio, que forma part del Centre Tecnològic BETA i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Va ser en una única nit que l'equip va capturar 231 ratpenats de 12 espècies diferents, entre els quals aquest exemplar.
Segons la recerca feta fins ara, la comunitat científica situava el límit occidental d'aquesta espècie de ratpenat als Alps, a centenars de quilòmetres dels Pirineus. Segons Carles Flaquer, coordinador del BiBio, “aquesta presència amplia de manera molt significativa la distribució coneguda d'aquesta espècie i planteja nous interrogants sobre la seva història biogeogràfica”.
El ratpenat del nord és una espècie característica de les regions boreals d'Europa i Àsia i és considerat el ratpenat amb la distribució més septentrional del planeta. Es pot trobar per Escandinàvia, Finlàndia i Rússia, i és l'única espècie d'aquest animal que es reprodueix per sobre del cercle polar Àrtic. Això reflecteix que es tracta d'un animal que té una elevada capacitat d'adaptar-se a ambients molt freds.
Una descoberta que obre noves preguntes
Flaquer també apunta que aquesta troballa "obre noves preguntes i hipòtesis" sobre la història del ratpenat del nord. Entre altres, falta per aclarir si es tracta d'una població desconeguda establerta a la serralada, si només és un individu que s'ha desplaçat des de lluny, o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'havien detectat al sud d'Europa.
En la mateixa línia, Flaquer també assenyala que caldrà aclarir quin vincle podria tenir aquesta descoberta amb la presència del ratpenat argentat (vespertilio murinus), una altra espècie de distribució nòrdica identificada recentment pel mateix equip investigador al mateix parc natural.
El Grup de Recerca BiBio porta més de trenta anys fent seguiment dels ratpenats i altres bioindicadors de la biodiversitat. Actualment, l'equip està completant l'estudi morfològic i genètic de l'exemplar i prepara la publicació científica que descriurà aquesta primera cita del ratpenat del nord a la península Ibèrica.